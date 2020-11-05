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«Я поправилась на 15 килограммов»: певица МакSим рассказала, почему пропала со сцены 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
МакSим рассказала, почему пропала со сцены
Фото: Globallookpress.com
Певица МакSим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему пропала со сцены. В последний год пресса писала про нее всякие небылицы.
«Я попала в серьезную аварию и пролежала в больнице два месяца. Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену».
Как отметила исполнительница, ее уход со сцены связан не только с аварией.
«Он связан с моей жизнью, последними событиями. Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые. Меня очень сильно поддержали спортсмены, которые на матчах поют одну из моих песен. Они прямо рьяно взялись за спасение моей репутации», — сказала звезда.
Напомним, что МакSим стала популярна после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.
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