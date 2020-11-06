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Беременность

Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса 

Елена Красовская 29 минут назад
Смотрите видео и знайте о самых крепких парах отечественного шоу-бизнеса. Знаменитые люди нередко оказываются втянутыми в любовные истории и часто меняют партнёров. Считается, что им необходимы новые эмоции, чтобы подпитывать вдохновение. Но некоторые звёзды годами хранят верность жёнам и мужьям и становятся образцом для подражания не только для коллег, но и для поклонников. Ролик расскажет о селебрити, которые гордятся долгосрочными браками.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что телесваха Сябитова показала, какой была в молодости.
Звёзды , Видео , Любовь
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