Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса 

Смотрите видео и знайте о самых крепких парах отечественного шоу-бизнеса. Знаменитые люди нередко оказываются втянутыми в любовные истории и часто меняют партнёров. Считается, что им необходимы новые эмоции, чтобы подпитывать вдохновение. Но некоторые звёзды годами хранят верность жёнам и мужьям и становятся образцом для подражания не только для коллег, но и для поклонников. Ролик расскажет о селебрити, которые гордятся долгосрочными браками.