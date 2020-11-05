Певица МакSим рассказала, почему перестала выступать на сцене. Артистка приняла участие в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1".

МакSим призналась, что ее уход со сцены был связан с серьезной аварией. Певица пролежала в больнице два месяца:

"Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену".

Кроме того, как рассказала артистка, были и другие причины:

"Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые".

По словам МакSим, ее сильно поддержали спортсмены, которые на матчах поют одну из ее песен.