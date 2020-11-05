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«Были серьезные повреждения органов»: МакSим объяснила, почему пропала со сцены 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Были серьезные повреждения внутренних органов»
Фото: globallookpress.com
Певица МакSим рассказала, почему перестала выступать на сцене. Артистка приняла участие в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1".
МакSим призналась, что ее уход со сцены был связан с серьезной аварией. Певица пролежала в больнице два месяца:

"Лечилась за границей, потом в России. Были серьезные повреждения внутренних органов. Я сильно поправилась — на 15 килограммов. Мне нельзя было двигаться. Потом были осложнения с сосудами головного мозга. Жуткие боли. Я просто не могла выходить на сцену. И я на время покинула сцену".

Кроме того, как рассказала артистка, были и другие причины:

"Много всего произошло за последние семь лет, и я благодарна судьбе, что случилось именно так. Про меня писали разные статьи. Порой нелепые".

По словам МакSим, ее сильно поддержали спортсмены, которые на матчах поют одну из ее песен.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Моргунова высказалась о своем "алкоголизме".
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