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Буланова назвала артистов самым незащищенным слоем населения 

Teleprogramma.pro и ещё 2 49 минут назад
«Выкручиваюсь и экономлю»: Буланова о крахе богатства
Фото: Teleprogramma.pro
Татьяна Буланова поделилась, как обстоят дела с финансами во время пандемии. Исполнительница признается, что приходится непросто, выступлений нет, а поддержку от государства артисты не получают. Если театры и кино снова закроются, то пострадают прежде всего не зрители, а творческие люди.

«Это самый незащищенный слой населения, потому что у них нет пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», — рассуждает Буланова в беседе с Teleprogramma.pro.

Она уже привыкла экономить, так как финансовое положение нестабильное. Но в целом денег на жизнь хватает, с «голоду никто не умер». К тому же, певица получает алименты на младшего ребенка.

«Выкручиваюсь. И экономлю, и получаю алименты на младшего ребенка. С голоду никто не умер. Да, было тяжело, но ведь как и всем остальным», — заключила исполнительница. Особо она отметила, что никогда «не жаловалась на плохое финансовое состояние».

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