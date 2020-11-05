«Выкручиваюсь и экономлю»: Буланова о крахе богатства

«Выкручиваюсь. И экономлю, и получаю алименты на младшего ребенка. С голоду никто не умер. Да, было тяжело, но ведь как и всем остальным», — заключила исполнительница. Особо она отметила, что никогда «не жаловалась на плохое финансовое состояние».