Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери 

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Певица Алсу зарегистрировала сценическое имя своей 12-летней дочери Микеллы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Так как дочь Алсу пока не достигла совершеннолетия, певица оформила документы на себя. Теперь девочка обладает правами на четыре сценических имени: Микелла, Mikella, Микелла Абрамова и Mikella Abramova.

Товарные знаки можно будет использовать для выпуска рекламы, одежды, парфюмерии, ювелирных изделий, канцтоваров и пиротехники.

@mikellaabramova

Стало также известно, что супруг Алсу испытывает проблемы с бизнесом. У Яна Абрамова серьезные убытки за 2019 год: 8 миллионов — в одной компании, 26 — во второй.

Напомним, что в прошлом году Алсу обвинили в накрутке голосов для победы дочери Микеллы в шоу "Голос. Дети". Девочка набрала 56,5%, но Первый канал аннулировал результаты.