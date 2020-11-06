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Беременность

Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей 

Елена Красовская 17 минут назад
Смотрите ролик и узнайте, почему произошёл разлад в семье певца Романа Жукова, которая многие годы считалась образцовой. Брак просуществовал 14 лет, с 2005 по 2019 годы. За это время супруги успели стать родителями семь раз, и со стороны отношения выглядели идеальными. Но в 2019 году Жуков ошарашил фанатов новостью о разводе, а после стало известно, что он ушёл из семьи гораздо раньше. Что разбило счастливую семью, узнайте из видео.
Ранее «Рамблер» рассказывал, что Орбакайте готовится играть очередную свадьбу.
Звёзды , Видео , Любовь , Роман Жуков
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