В начале 2000-х на российском музыкальном небосклоне зажглась новая звезда с простым и запоминающимся именем Саша. Эффектную блондинку сразу окрестили «русской Мадонной » за внешнее сходство со знаменитой исполнительницей и манеру исполнения песен. Получив известность в России, Саша решила, что готова к мировой славе и отправилась покорять Америку. О том, что из этого вышло, читайте в материале «Рамблера».

Александра Антонова в детстве занималась фигурным катанием, танцами и вокалом, после школы планировала стать юристом, но что-то пошло не так и девушка поняла, что творчество ее интересует больше. Оставив юридический факультет, Саша решила воплотить в жизнь свою мечту и заняться музыкальной карьерой.

Ее звезда взошла в конце 1990-х: на эффектную девушку с неплохими вокальными данными обратил внимание продюсер Юрий Айзеншпис. Позже сама Александра признавалась, что она очень многим ему обязана. В 2003 году вышел первый альбом певицы, названный в честь нее самой «Саша», через два года Саша выпустила вторую пластинку «Позови любя».

@sashagradiva

Музыкальная карьера шла в гору, Саша много гастролировала с концертами, была частой гостьей на телевидении, попробовала себя в роли телеведущей и актрисы. В какой-то момент девушка решила, что пора попробовать заявить о себе за рубежом и отправилась покорять Америку.

В США Саша взяла себе новый псевдоним и превратилась в Sashy Gradiva. Саше не удалось построить головокружительную музыкальную карьеру на Западе, но все же в Америке певица нашла своего слушателя. В 2012 году вышел ее сингл «Wanted» в стиле электро-поп, оказавшийся весьма популярным. Позже певица записала еще несколько композиций: «Come Wif Us», «I’m on Fire», «Unbreakable», «Tin Foil».

@sashagradiva

В том же 2012 году певица удивила всех, появившись на вручении премии «Грэмми» в розовом платье украшенном автоматами.

В 2016 году Саша родила дочку Уму, воспитывает девочку она одна, об отце малышке предпочитает не рассказывать и вообще не афиширует личную жизнь.

@sashagradiva

В 2018 году певица приняла решение вернуться в Россию. На родине Саша стала частой гостьей всевозможных телешоу. Александра прекрасно выглядит и отмечает, что намерена вернуть былую популярность в России.