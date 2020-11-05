Успенская возьмет ребенка из детдома

Певица Любовь Успенская заявила, что хочет усыновить ребенка из детского дома. Об этом она рассказала в интервью в рамках проекта "Люди говорят" Лауры Джугелии.
Артистка поделилась, что хочет дать себе еще одну возможность побыть матерью:
«Тот ребенок, который меня зацепит, первый обнимет, на которого у меня развита интуиция. Я этого ребенка уже не отпущу. Хочу себе еще раз дать возможность быть показательной матерью. Я давно об этом думаю».
Полгода назад Успенская окончательно разругалась со своей единственной дочерью Татьяной Плаксиной, которая живет в США. Из-за продолжающегося конфликта певица задумалась о процедуре ЭКО, однако потом перехотела.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Успенская поделилась правдой о гибели своей матери.