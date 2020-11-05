Алферова показала свою 98-летнюю маму и удивила Сеть

«Когда бабушку спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается, и никакой косметолог им не поможет», — раскрыла секрет Алферова.
«Такая теплая фотография», «Красивые женщины. Чувствуется порода. Вы — их достойное продолжение, Ксения!», «Верно сказано! Всегда восхищалась вашей мамой. Бесконечная нежность и женственность. Здоровья и долгих лет Вашим близким», «Как приятно видеть такие светлые лица! Здоровья бабуле! Выглядит супер», «Настоящие красивые женщины! Бабушкины слова — девиз для всех!», «Если женщина красива, то она в любом возрасте красива», «Самые лучшие и красивые женщины на свете», — отметили фолловеры.