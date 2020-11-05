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«Злым косметолог не поможет»: красота Ирины Алферовой и ее 98-летней мамы удивила соцсети

Киноафиша
3 часа назад
Знаменитости не пользуются услугами пластических хирургов.
Алферова показала свою 98-летнюю маму и удивила Сеть
Фото: КиноафишаКиноафиша
В наше время многие звезды эстрады и кинематографа стараются изменить свою внешность, чтобы выглядеть гораздо моложе своих лет и сохранить красоту. Однако удается это сделать только достойным. И без помощи хирургов и уколов красоты.
На днях Ксения Алферова опубликовала в своем микроблоге снимок, на котором показала любимых родственников — маму и бабушку. Оказывается, ее близкие женщины выглядят роскошно для своего возраста. Интересно, что бабушке Ксении уже исполнилось 98 лет, но больше 60 ей не дашь.
«Когда бабушку спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается, и никакой косметолог им не поможет», — раскрыла секрет Алферова.
@ksenialferova
По всей видимости, секрет молодости Ирины Алферовой такой же. «Чистая, щедрая душа, Сердце, вмещающее в себя всех и согревающее всех! Нежность, забота, женственность. И никаких операций», - отметила дочь знаменитой актрисы.
Поклонники с восторгом отреагировали на фотографии знаменитостей.
«Такая теплая фотография», «Красивые женщины. Чувствуется порода. Вы — их достойное продолжение, Ксения!», «Верно сказано! Всегда восхищалась вашей мамой. Бесконечная нежность и женственность. Здоровья и долгих лет Вашим близким», «Как приятно видеть такие светлые лица! Здоровья бабуле! Выглядит супер», «Настоящие красивые женщины! Бабушкины слова — девиз для всех!», «Если женщина красива, то она в любом возрасте красива», «Самые лучшие и красивые женщины на свете», — отметили фолловеры.
Звёзды,Ирина Алферова,Ксения Алферова,
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