«Люба не хуже»: в Сети оценили новую жену Кончаловского

Режиссер публично признался в любви своей супруге.
Егор Кончаловский редко выставляет напоказ кадры из своей личной жизни, но на днях он сделал исключение и порадовал подписчиков новым фото Ирины Леоновой. Вторая жена режиссера и мама его сына позирует в теплой куртке на фоне осеннего леса.
«Любимая», — нежно написал Кончаловский.
@egorkonchalovsky
Разумеется, поклонники сразу же сравнили 36-летнюю Ирину с экс-возлюбленной постановщика Любовью Толкалиной, с которой он прожил в гражданском браке 20 лет.
«Мне кажется, похожа на Любу», «Люба Толкалина не хуже», «Как будто сестра Любы», «Толкалина мне больше нравилась», — делятся своим мнением читатели.
Впрочем, большинство фолловеров оказались более тактичными и похвалили выбор Кончаловского.
«Зачем сравнивать? Главное, чтобы Егор был счастлив», «Какая красивая пара», «Очень приятная женщина с умными глазами», «Достойный выбор! Дождались своего счастья!» — пишут в комментариях.