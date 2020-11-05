«Люба не хуже»: в Сети оценили новую жену Кончаловского

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Режиссер публично признался в любви своей супруге.

Егор Кончаловский редко выставляет напоказ кадры из своей личной жизни, но на днях он сделал исключение и порадовал подписчиков новым фото Ирины Леоновой . Вторая жена режиссера и мама его сына позирует в теплой куртке на фоне осеннего леса.

«Любимая», — нежно написал Кончаловский.

@egorkonchalovsky

Разумеется, поклонники сразу же сравнили 36-летнюю Ирину с экс-возлюбленной постановщика Любовью Толкалиной, с которой он прожил в гражданском браке 20 лет.

«Мне кажется, похожа на Любу», «Люба Толкалина не хуже», «Как будто сестра Любы», «Толкалина мне больше нравилась», — делятся своим мнением читатели.

Впрочем, большинство фолловеров оказались более тактичными и похвалили выбор Кончаловского.