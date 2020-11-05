МакSим рассказала о пережитом выкидыше 

Российская певица МакSим (настоящее имя — Марина Абросимова) в эфире передачи «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» рассказала о пережитом выкидыше. Выпуск программы опубликован на YouTube-канале «Россия 1».

«Я весила 39 килограмм. Я очень сильно похудела, никак не могла с этим справиться», — вспомнила исполнительница о своей третьей беременности. Она предположила, что из-за стресса организм дал сбой, поэтому она потеряла ребенка «на достаточно большом сроке».

Она пояснила, что на тот момент ее второй дочери Марии было два года. Первого ребенка МакSим родила в 2009-м году, а второго — в 2014-м.

Ранее певица впервые в подробностях рассказала об уходе со сцены и о том, как переносила последствия аварии, в которую попала в 2019 году.

«Я попала в достаточно серьезную аварию, пролежала в больнице два месяца — сначала за границей, потом уже в России. Мне долгое время нельзя было ни шевелиться, ни вставать. Я вставала только с поддержкой»,

— поведала MaкSим. Артистка отметила, что не получила переломов при ДТП, однако у нее «были очень серьезные повреждения».