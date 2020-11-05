Алферова показала 98-летнюю бабушку и удивила Сеть

Актриса Ксения Алферова опубликовала в своем Instgaram-аккаунте фото своей мамы и 98-летней бабушки. Пользователи Сети восхитились внешним видом женщин.

Алферова написала, что на снимке "две самые любимые, прекрасные и лучшие женщины" в ее жизни. Кроме того, она поделилась их секретом красоты:

"Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет".

@ksenialferova

Мама актрисы тоже выглядит очень молодо. По словам Алферовой, она не делала никаких операций, дело в "чистой, щедрой душе", а также женственности и заботе.