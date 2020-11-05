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Алферова показала свою 98-летнюю бабушку и удивила Сеть 

Анастасия Иванова 1 час назад
Алферова показала 98-летнюю бабушку и удивила Сеть
Фото: @ksenialferova
Актриса Ксения Алферова опубликовала в своем Instgaram-аккаунте фото своей мамы и 98-летней бабушки. Пользователи Сети восхитились внешним видом женщин.
Алферова написала, что на снимке "две самые любимые, прекрасные и лучшие женщины" в ее жизни. Кроме того, она поделилась их секретом красоты:

"Когда бабушку, которой 98 лет, спрашивают о секрете ее молодости и вообще молодости, она говорит, что надо быть добрым человеком, помогать другим, что у злых, у вечно всем недовольных людей лицо к старости вниз оплывает и морщинами недовольства, занудства, злости покрывается и никакой косметолог им не поможет".

@ksenialferova
Мама актрисы тоже выглядит очень молодо. По словам Алферовой, она не делала никаких операций, дело в "чистой, щедрой душе", а также женственности и заботе.

«Настоящие красивые женщины! Бабушкины слова — девиз для всех!», «Если женщина красива, то она в любом возрасте красива», «Красивые женщины. Чувствуется порода. Вы — их достойное продолжение, Ксения!», — написали в комментариях подписчики актрисы.

Ранее "Рамблер" сообщал, что Успенская возьмет ребенка из детдома.
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