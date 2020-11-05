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Третий раз хоронят: Дарья Донцова попала в больницу с коронавирусом 

Russian Teleweek и ещё 1 2 часа назад
«Меня, между прочим, уже третий раз хоронят»
Фото: Russian Teleweek
Королева современного детектива высказалась по поводу своего тяжелого состояния. Коронавирус в очередной раз доказал, что для него совершенно не имеют значения заслуги и титулы людей, в которых он вселяется. На этот раз с диагнозом COVID-19 госпитализирована самый успешный российский автор детективного жанра Дарья Донцова.
Писательница обратилась к своим читателям с проникновенной речью, в которой развеяла слухи о собственном тяжелом положении.

“Я жива. Настроение прекрасное. Работаю, пишу новую книгу про Лампу Романову. Новости у меня самые замечательные, я могу стоять! А по способности сидеть, я вообще чемпион. Не верьте никому, что меня уже похоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище”, — сообщила Донцова.

В подтверждение своего боевого настроя, продуктивный литератор показала рукопись нового романа. Кстати, пишет она ручкой на листочке, без использования электронных средств.
Известно, что у Дарьи Аркадьевны коронавирус привел к осложнениям двигательной системы и проблемам с ногами. Из-за этого ее возят на процедуры на специальном кресле. Зато в больнице хорошо кормят, рассказала Донцова.
Она уже может оценить кулинарные достоинства каши на завтрак, компота и чудесного кефирчика, потому как вкус восстановился.

"Я прямо в детство вернулась! Ходят слухи, что на полдник опять будет булочка с изюмом! Наше отделение волнуется: вдруг просто слух, вдруг не дадут булочку?” — шутит писательница. В своем обращении она призывает осторожно относиться к слухам. "

Также Донцова напомнила, что слухи о ее проблемах со здоровьем появляются в Сети не первый раз.

“Не верьте интернету, который меня, между прочим, уже 3 раз хоронит. Первые два были еще до ковида. Не общайтесь с паникерами”, — советует Донцова. Она считает, что всем нам просто выпало испытание, но мы его выдержим, потому что россияне. «Все будет хорошо», — заканчивает свое обращение на оптимистичной ноте популярный литератор.

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