«Меня, между прочим, уже третий раз хоронят»

Королева современного детектива высказалась по поводу своего тяжелого состояния. Коронавирус в очередной раз доказал, что для него совершенно не имеют значения заслуги и титулы людей, в которых он вселяется. На этот раз с диагнозом COVID-19 госпитализирована самый успешный российский автор детективного жанра Дарья Донцова

Писательница обратилась к своим читателям с проникновенной речью, в которой развеяла слухи о собственном тяжелом положении.

“Я жива. Настроение прекрасное. Работаю, пишу новую книгу про Лампу Романову. Новости у меня самые замечательные, я могу стоять! А по способности сидеть, я вообще чемпион. Не верьте никому, что меня уже похоронили в могилку к моим родителям на Новодевичьем кладбище”, — сообщила Донцова.

В подтверждение своего боевого настроя, продуктивный литератор показала рукопись нового романа. Кстати, пишет она ручкой на листочке, без использования электронных средств.

Известно, что у Дарьи Аркадьевны коронавирус привел к осложнениям двигательной системы и проблемам с ногами. Из-за этого ее возят на процедуры на специальном кресле. Зато в больнице хорошо кормят, рассказала Донцова.

Она уже может оценить кулинарные достоинства каши на завтрак, компота и чудесного кефирчика, потому как вкус восстановился.

"Я прямо в детство вернулась! Ходят слухи, что на полдник опять будет булочка с изюмом! Наше отделение волнуется: вдруг просто слух, вдруг не дадут булочку?” — шутит писательница. В своем обращении она призывает осторожно относиться к слухам. "

Также Донцова напомнила, что слухи о ее проблемах со здоровьем появляются в Сети не первый раз.