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«Я была сложным ребенком»: Глюк’oZa призналась, что уже в девять лет угодила в милицию 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Глюк’oZa призналась, что попадала в милицию
Фото: Globallookpress.com
Певица Глюк’oZa в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что в душе она бунтарка. В детстве она вела не совсем правильный образ жизни, но не жалеет об этом. Глюк’oZa.
«Я в душе больше взрыв, чем тишь, да гладь. Но отмечу, что бывает тихий бунт, а бывает громкий. Я отношусь к первой категории. Я всегда могу заразить кого-то идеей. За юность мне, если честно, стыдно. Я была сложным ребенком. Могла напиться, спереть что-то в магазине. Я плохо училась в школе, была на учете в детской комнате милиции. Попала, правда, туда всего один раз. Мы тусовались на территории детского сада. Мне было девять лет. Я тусила тогда со старшей сестрой. Жильцы в какой-то момент не выдержали наших воплей и вызвали милицию. Меня сфотографировали в отделении и отправили домой».
По словам исполнительницы, ей всегда с юности хотелось драйва.
«Я, к примеру, обожала фильм «Зловещие мертвецы». Да и сейчас могу с радостью посмотреть фильмы ужасов. Если говорить сегодня о главных бунтарях среди звезд шоу-бизнеса, то для меня это Лена Темникова и Света Лобода. Они проявляют свою позицию и все», — заметил звездаа.
Напомним, что настоящее имя певицы Глюк’oZa — Наталья Чистякова-Ионова. Сегодня она счастливая мама двух дочек. Глюк’oZa замужем за бизнесменом Александром Чистяковым.
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