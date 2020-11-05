Глюк’oZa призналась, что попадала в милицию

Певица Глюк’oZa в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» призналась, что в душе она бунтарка. В детстве она вела не совсем правильный образ жизни, но не жалеет об этом. Глюк’oZa.

«Я в душе больше взрыв, чем тишь, да гладь. Но отмечу, что бывает тихий бунт, а бывает громкий. Я отношусь к первой категории. Я всегда могу заразить кого-то идеей. За юность мне, если честно, стыдно. Я была сложным ребенком. Могла напиться, спереть что-то в магазине. Я плохо училась в школе, была на учете в детской комнате милиции. Попала, правда, туда всего один раз. Мы тусовались на территории детского сада. Мне было девять лет. Я тусила тогда со старшей сестрой. Жильцы в какой-то момент не выдержали наших воплей и вызвали милицию. Меня сфотографировали в отделении и отправили домой».

По словам исполнительницы, ей всегда с юности хотелось драйва.

«Я, к примеру, обожала фильм «Зловещие мертвецы». Да и сейчас могу с радостью посмотреть фильмы ужасов. Если говорить сегодня о главных бунтарях среди звезд шоу-бизнеса, то для меня это Лена Темникова и Света Лобода. Они проявляют свою позицию и все», — заметил звездаа.