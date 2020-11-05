Британская актриса Элизабет Херли почти каждой новой своей фотографией удивляет всех. Западные таблоиды и популярные форумы шумно обсуждают все ее публикации.

Но дело, как выяснил "Рмблер" вовсе не в каких-нибудь скандалах, а в форме, которую демонстрирует звезда в своем возрасте.

"Незаконно так выглядеть в 55", "Кажется Херли захочет любой молодой парень…" "Девушки и в 20 не могут держать свое тело в такой форме" "Сколько у нее бикини?! Каждое новое соблазнительнее предыдущего", — пишут поклонники в Сети.

Сама Элизабет, кажется, знает, насколько она привлекательно. Ведь неслучайно, что в ее профиль так часто попадают фото в купальниках (или без них).