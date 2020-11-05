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Беременность

На слуху: Буланова пожаловалась на финансы из-за пандемии 

Диана Товсепова 1 час назад
На слуху: Буланова пожаловалась на финансы
Фото: @buslya
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

«Были серьезные повреждения органов»: МакSим объяснила, почему пропала со сцены

Певица МакSим рассказала, почему перестала выступать на сцене. Артистка приняла участие в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1".
МакSим призналась, что ее уход со сцены был связан с серьезной аварией. Певица пролежала в больнице два месяца.
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В Сети оценили новую жену Егора Кончаловского
@egorkonchalovsky
Режиссер Егор Кончаловский не часто показывает свою личную жизнь на публику, однако на днях он порадовал фанатов новым фото своей супруги Ирины Леоновой.
Конечно, пользователи Сети начали сравнивать 36-летнюю Леонову с бывшей возлюбленной Кончаловского актрисой Любовью Толкалиной.
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«Выкручиваюсь и экономлю»: Буланова о крахе артистов из-за пандемии

@buslya
Певица Татьяна Буланова рассказала, как у звезд обстоят дела с финансами во время пандемии. Женщина призналась что выступлений нет и никакой поддержки от государства тоже. Артистам приходится непросто, и станет еще хуже, если театры и кино снова закроются.

«Это самый незащищенный слой населения, потому что у них нет пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», — объяснила Буланова в беседе с порталомTeleprogramma.pro.

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"В 75 не может быть сына": Степаненко мстит Петросяну

@bruhunova
В Сети появились слухи о том, что новорожденный малыш в семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой может быть вовсе не кровным сыном юмориста.

«Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать, — рассказали в окружении Викторины Петросянц. — Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?…

Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!», — пишут в СМИ.

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Моргунова высказалась о своем «алкоголизме»

Телеведущая Светлана Моргунова опровергла обвинения Владимира Березина в алкоголизме. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Березин заявил, что 80-летняя Моргунова спивается и редко выходит из дома. Диктор удивилась словам коллеги, так как они были в хороших отношениях.

"Он с ума сошел. Это неправда. Я возмущена. Я не знаю, почему он так сказал. Он мне не звонил в последнее время. Мы с ним всегда были в нормальных отношениях. Я сижу дома. У меня такое несчастье. Мне никакая помощь не нужна", — высказалась телеведущая.

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Видео дня. Как утеплить пластиковое окно на зиму
Женский форум
Звёзды , Светлана Моргунова , Татьяна Буланова , Владимир Березин , Евгений Петросян , Егор Кончаловский , Ирина Леонова
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