На слуху: Буланова пожаловалась на финансы

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Певица МакSим рассказала, почему перестала выступать на сцене. Артистка приняла участие в передаче "Судьба человека" на канале "Россия-1".

МакSим призналась, что ее уход со сцены был связан с серьезной аварией. Певица пролежала в больнице два месяца.

@egorkonchalovsky

Режиссер Егор Кончаловский не часто показывает свою личную жизнь на публику, однако на днях он порадовал фанатов новым фото своей супруги Ирины Леоновой

Конечно, пользователи Сети начали сравнивать 36-летнюю Леонову с бывшей возлюбленной Кончаловского актрисой Любовью Толкалиной.

@buslya

Певица Татьяна Буланова рассказала, как у звезд обстоят дела с финансами во время пандемии. Женщина призналась что выступлений нет и никакой поддержки от государства тоже. Артистам приходится непросто, и станет еще хуже, если театры и кино снова закроются.

«Это самый незащищенный слой населения, потому что у них нет пособий или дотаций каких-то, зарабатывают только живыми выступлениями», — объяснила Буланова в беседе с порталомTeleprogramma.pro.

@bruhunova

В Сети появились слухи о том, что новорожденный малыш в семье Евгения Петросяна и его молодой жены Татьяны Брухуновой может быть вовсе не кровным сыном юмориста.

«Дочь Петросяна тоже не верит, что в 75 лет ее отец сумел зачать, — рассказали в окружении Викторины Петросянц. — Да, юридически он отец ребенка, оформил его на себя. Но, согласитесь, когда мужчине 75 лет, возникают сомнения: способен ли человек, имеющий достаточное количество заболеваний, в таком возрасте к репродуктивным функциям?…

Учитывая, сколько раз Брухунова темнила и отрицала рождение ребенка, мы не ждем от нее правды. А Евгению Вагановичу для своего спокойствия советуем провести ДНК-тест!», — пишут в СМИ.

Телеведущая Светлана Моргунова опровергла обвинения Владимира Березина в алкоголизме. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Березин заявил, что 80-летняя Моргунова спивается и редко выходит из дома. Диктор удивилась словам коллеги, так как они были в хороших отношениях.