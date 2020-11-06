Катя Гордон сомневается в существовании коронавируса

Правозащитница и телеведущая Катя Гордон публично усомнилась в существовании коронавируса. Екатерина считает, что люди умирают вовсе не из-за этой болезни, а из-за того, что российская медицина находится в упадке.

Екатерина отмечает, что особенно проблема медицины остро стоит в регионах, где пациенты зачастую не получают необходимую помощь, не хватает медицинского оборудования и даже лекарств.

«Много ли летальных исходов от Covid среди богатых людей и чинуш? Ну, напомните. Ну, может, я пропустила, или ковид рубит только бедных? Все богатеи спокойненько переболели», — поделилась своим мнением Гордон.

В комментариях мнение поклонников разделилось. Были и те, кто поддержал мысль Кати, но большинство пользователей возмущены тем, что телеведущая так рассуждает и не верит в существование коронавируса, от которого ежедневно во всем мире умирают тысячи людей. Кроме того, сама болезнь у многих переносится весьма тяжело.

«Жаль Катерина, что вы не болели. Вот меня только отпускать начало, страшно, однако, было, состояние, так скажем, не очень, и, кстати, без температуры с поражением легкого. А дома четверо детей», — возмутилась одна из подписчиц.