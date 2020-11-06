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Шнуров высмеял Пригожина в матерном стихотворении 

Lenta.ru и ещё 4 4 часа назад
Шнуров высмеял Пригожина в матерном стихотворении
Фото: Lenta.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял в матерном стихотворении продюсера Иосифа Пригожина, который обвинил рэпера Моргенштерна в уродовании молодежи. Свое произведение музыкант опубликовал в Instagram.

И всуе поминая Моргенштерна, Ты множил свой беспомощный **** [треп]. Про то, что хайп везде, да, это верно, Но где ты с бабкой и где молодежь?

По словам Шнурова, пока Пригожин «греется в Эмиратах», молодежь работает «под дождичком». Музыкант указал на то, что век продюсера прошел и он застрял в «новостной помойке вокруг объедков».

Продюсерское дельце подзабросив, Несешь ты ежедневно **** [ерунду]. Ты стал смешон, как Джигурда, Иосиф, Когда уже набьешь себе тату?

Музыкант заключил, что Пригожин стал серьезным профи в «г****хайпе», а внимание к себе он привлекает ради бизнеса.
4 ноября продюсер в резкой форме заявил, что современные артисты плохо влияют на молодежь. «Если вам нравится купаться в славе Моргенштерна и в том, что он ругается матом, штаны снимает — пожалуйста», — сказал Пригожин. По словам продюсера, недавнее интервью рэпера Юрию Дудю не что иное как хайп, их общение Пригожин назвал «обменом блевотиной».
Ранее в интервью Моргенштерн рассказал, что зарабатывает в основном на музыке и рекламе. Например, за интеграцию в выпуске на YouTube рекламодатели платят ему более двух миллионов рублей, в клипе — от пяти миллионов рублей. Еще музыкант объяснил зачем он сжег 100 тысяч рублей и назвал это решение спонтанным.
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Звёзды , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин
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