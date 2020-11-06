Фото располневшей Заворотнюк оказалось архивным

Фотография, которая появилась на одной из фанатских страничек Анастасии Заворотнюк в Instagram, и взбудоражила поклонников актрисы, оказалась архивной.

На фото женщина запечатлена заметно поправившейся, а так как в СМИ были новости о том, что после болезни актриса стала выглядеть иначе, поклонники решили, что это новое фото.

Позже выяснилось, кадр был сделан еще в 2016 году во время съемок сериала «Любовь и море».

@anastasiya_zavorotnyk

Тогда звезда «Моей прекрасной няни» играла массажиста-косметолога из небольшого приморского санатория. Именно поэтому в кадре она выглядит так просто и непримечательно.