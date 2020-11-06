Ещё
Далее:
Читайте также:
Covid-19: все, что важно знать сегодня
Covid-19: все, что важно знать сегодня Узнать правду ⟶
Беременность

Фото располневшей Анастасии Заворотнюк оказалось архивным 

Анастасия Иванова 4 часа назад
Фото располневшей Заворотнюк оказалось архивным
Фото: @anastasiya_zavorotnyk
Фотография, которая появилась на одной из фанатских страничек Анастасии Заворотнюк в Instagram, и взбудоражила поклонников актрисы, оказалась архивной.
На фото женщина запечатлена заметно поправившейся, а так как в СМИ были новости о том, что после болезни актриса стала выглядеть иначе, поклонники решили, что это новое фото.
Позже выяснилось, кадр был сделан еще в 2016 году во время съемок сериала «Любовь и море».
@anastasiya_zavorotnyk
Тогда звезда «Моей прекрасной няни» играла массажиста-косметолога из небольшого приморского санатория. Именно поэтому в кадре она выглядит так просто и непримечательно.
Ранее "Рамблер" сообщал, что Заворотнюк впервые связалась с Малаховым.
Видео дня. Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Звёзды , Анастасия Заворотнюк
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
02:50
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
Звёзды Любовь
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
03:17
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
Врачи назвали самые эффективные антисептики
02:28
Врачи назвали самые эффективные антисептики
Дом и сад
Как вырастить имбирь у себя дома
02:35
Как вырастить имбирь у себя дома
Дом и сад
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
09:05
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Здоровье
Как правильно пить чай с медом при простуде
06:10
Как правильно пить чай с медом при простуде
Еда Здоровье
Сын певицы Жасмин оскандалился из-за штрафов
03:14
Сын певицы Жасмин оскандалился из-за штрафов
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение