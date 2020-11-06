«Он стал просить купить машины, заводы»

Певица МакSим в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» объяснила, почему развелась со своим мужем звукорежиссером Алексеем Луговцовым. В этом браке в 2009 году у них родилась дочь Саша. Певица МакSим с мужем. Фото: кадр из программы "Судьба человека"

«Он появился как звукорежиссер в нашем коллективе. Не знал рамок, не соблюдал субординацию. Стал давать мне советы. Много рассказывал о звуке. Он меня, конечно, впечатлил. Своей харизмой. Он мне казался парнем с большим потенциалом. Я влюбилась в него, в его чистую силу. В его непоколебимость, внутреннюю свободу. Меня поразило, что он не боится чего-то потерять».

Как сказала певица, свадьбу они сыграли на Бали.

«Но я ошиблась в нем. Не из каждого лейтенанта вырастет генерал. Потом у нас родился ребенок. На свет появилась Саша. И тут я увидела, что у него опускаются руки. Он стал просить купить ему машины, заводы. Я поняла, что он не собирается что-то строить. Он хотел только пользоваться. Сказал, что будет сидеть с нашим ребенком дома, а я буду выступать. Он сразу понял, что не достигнет моего уровня. Вскоре у Леши появилась какая-то непонятная компания. Он стал появляться в неадекватном состоянии. Мог позвонить за пять минут до концерта и сказать, что увозит дочь в другой город. Он устраивал какие-то разгромы дома. Я стала его бояться. Я просто плакала, рассказывая все это своему духовнику. Потом мы обвенчались, но это не спасло наш союз»,

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Напомним, что МакSим стала популярна после выхода альбома «Трудный возраст» в 2006 году. Через год она была признана самой коммерчески успешной певицей в России. В феврале 2020 года приостановила свои выступления на сцене на неопределенный срок.