Соловьев показал возлюбленную

Спортсмен отметил 4-летие отношений с российской керлингисткой Анной Сидоровой

Партнер Ольги Бузовой по проекту «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев решил напомнить поклонникам о своей возлюбленной на фоне появления слухов о его романе с телеведущей. Фигурист давно встречается с российской керлингисткой Анной Сидоровой, однако фото девушки давно не появлялись на его странице в Instagram. Сейчас же у Дмитрия появилась не только причина, но и торжественный повод поделиться совместным фото с любимой — пара отметила 4-летнюю годовщину отношений.

@dmitry_solovyev

Нам сегодня стукнуло 4 года. Для спортсмена — это целый олимпийский цикл. А мы, как два олимпийца, прошли через многое за это время, как в спорте, так и в личной жизни. Как говорится, отношения любят тишину. О них не следует кричать всем, разве что ценить и доказывать свою любовь каждый день наедине или на расстоянии. А все самое важное и сокровенное скажу лично,

— написал Дмитрий, косвенно объяснив долгое отсутствие фотографий с Анной. Пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева является одной из самых ярких на проекте и часто становится победителем в зрительском голосовании.

По мнению Соловьева, постепенно приходящий к ним успех и улучшение катания связано с тем, что звездная партнерша начинает все больше доверять ему. В одном из недавних интервью фигурист признался, что для него стала своеобразным вызовом необходимость научить Ольгу взаимодействовать с партнером во время выступления. Сама Ольга Бузова же встречается с блогером DAVA. В Сети обсуждают их тайную помолвку.