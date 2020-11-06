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Соловьев показал возлюбленную на фоне слухов о романе с Бузовой 

WMJ.ru 2 часа назад
Соловьев показал возлюбленную
Фото: WMJ.ru
Спортсмен отметил 4-летие отношений с российской керлингисткой Анной Сидоровой.
Партнер Ольги Бузовой по проекту «Ледниковый период» Дмитрий Соловьев решил напомнить поклонникам о своей возлюбленной на фоне появления слухов о его романе с телеведущей. Фигурист давно встречается с российской керлингисткой Анной Сидоровой, однако фото девушки давно не появлялись на его странице в Instagram. Сейчас же у Дмитрия появилась не только причина, но и торжественный повод поделиться совместным фото с любимой — пара отметила 4-летнюю годовщину отношений.
@dmitry_solovyev

Нам сегодня стукнуло 4 года. Для спортсмена — это целый олимпийский цикл. А мы, как два олимпийца, прошли через многое за это время, как в спорте, так и в личной жизни. Как говорится, отношения любят тишину. О них не следует кричать всем, разве что ценить и доказывать свою любовь каждый день наедине или на расстоянии. А все самое важное и сокровенное скажу лично,

— написал Дмитрий, косвенно объяснив долгое отсутствие фотографий с Анной. Пара Ольги Бузовой и Дмитрия Соловьева является одной из самых ярких на проекте и часто становится победителем в зрительском голосовании.
По мнению Соловьева, постепенно приходящий к ним успех и улучшение катания связано с тем, что звездная партнерша начинает все больше доверять ему. В одном из недавних интервью фигурист признался, что для него стала своеобразным вызовом необходимость научить Ольгу взаимодействовать с партнером во время выступления. Сама Ольга Бузова же встречается с блогером DAVA. В Сети обсуждают их тайную помолвку.
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