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Беременность

«Она в больнице»: Леонид Ярмольник дал комментарий о состоянии жены 

Teleprogramma.pro и ещё 3 1 час назад
Ярмольник дал комментарий о состоянии жены
Фото: Global Look Press
После появления новости о том, что жена известного актера Леонида Ярмольника Оксана была госпитализирована, Teleprogramma.pro дозвонилась до 66-летнего артиста, чтобы из первых уст узнать, какого состояние его супруги. От подробного комментария шоумен отказался, ссылаясь на занятость (он как раз спешил на репетицию), но попросил не волноваться за его семью, так как у них все замечательно.

«Все нормально. Она в больнице, уже выздоровела», — коротко ответил Ярмольник.

Напомним, ранее 6 ноября СМИ сообщили, что дизайнер Оксана Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией. 60-летняя женщина якобы заболела еще в конце ноября, но лечилась дома, пока ей не стало хуже. Сама пациентка рассказала журналистам, что легла в больницу четыре дня назад и уже готовится к выписке.

«Состояние было среднее, не тяжелое. Ковид вылечили, все хорошо», — цитирует жену актера канал Рен-ТВ

Добавим, что Оксана Ярмольник является художником по костюмам, автором собственной линии мягких игрушек и книги для детей. До Леонида у нее был роман с культовым советским артистом Владимиром Высоцким. Она известна, как его последняя возлюбленная. Ее образ лег в основу персонажа Оксаны Акиньшиной в фильме «Высоцкий. Спасибо, что живой».
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Звёзды , Леонид Ярмольник , Оксана Ярмольник , Оксана Акиньшина
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