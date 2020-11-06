Ярмольник дал комментарий о состоянии жены

Оксана После появления новости о том, что жена известного актера Леонида Ярмольника была госпитализирована , Teleprogramma.pro дозвонилась до 66-летнего артиста, чтобы из первых уст узнать, какого состояние его супруги. От подробного комментария шоумен отказался, ссылаясь на занятость (он как раз спешил на репетицию), но попросил не волноваться за его семью, так как у них все замечательно.

«Все нормально. Она в больнице, уже выздоровела», — коротко ответил Ярмольник.

Напомним, ранее 6 ноября СМИ сообщили, что дизайнер Оксана Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией. 60-летняя женщина якобы заболела еще в конце ноября, но лечилась дома, пока ей не стало хуже. Сама пациентка рассказала журналистам, что легла в больницу четыре дня назад и уже готовится к выписке.

«Состояние было среднее, не тяжелое. Ковид вылечили, все хорошо», — цитирует жену актера канал Рен-ТВ