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Беременность

«Почему бы и нет»: 18-летняя дочь Климовой не против встречаться с девушкой 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Дочь Климовой согласна встречаться с девушкой
Фото: @khrsh.lv
Знаменитая актриса Екатерина Климова — многодетная мать. У нее четверо наследников — две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, 18 лет, и она учится на первом курсе факультета журналистики МГУ.
Девушка периодически общается с подписчиками в соцсетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу» и получила вопрос о том, смогла бы она встречаться с девушкой, если бы вдруг полюбила.
«Думаю, да. Почему бы и нет», — призналась Хорошилова в лояльном отношении к однополой любви.
Лиза Хорошилова. Фото: instagram.com/khrsh.lv/ К слову, среди звездных отпрысков дальше всех ушла дочь Михаила Ефремова, Анна. Еще четыре года назад она совершила каминг-аут о своей нетрадиционной сексуальной ориентации, и теперь называет себя гендерфлюидом.
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Звёзды , Михаил Ефремов , Екатерина Климова , МГУ
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