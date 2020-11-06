Дочь Климовой согласна встречаться с девушкой

Знаменитая актриса Екатерина Климова — многодетная мать. У нее четверо наследников — две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, 18 лет, и она учится на первом курсе факультета журналистики МГУ

Девушка периодически общается с подписчиками в соцсетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу» и получила вопрос о том, смогла бы она встречаться с девушкой, если бы вдруг полюбила.

«Думаю, да. Почему бы и нет», — призналась Хорошилова в лояльном отношении к однополой любви.