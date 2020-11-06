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Беременность

«Я не вмешиваюсь в жизнь детей»: мама Тимати оправдалась за дружбу с сыновьями 

Teleprogramma.pro и ещё 1 4 часа назад
Мама Тимати оправдалась за дружбу с сыновьями
Фото: Global Look Press
Мама рэпера Тимати Симона Яковлевна вполне может составить конкуренцию сыну в части популярности в Instagram. На микроблог Симоны подписаны почти три миллиона человек. Правда, далеко не все они являются почитателями звездной семьи.
Симону Юнусову часто обвиняют в том, что она принимает слишком активное участие в жизни сыновей, чем мешает им создать собственные семьи.
Общеизвестный факт, что ни рэпер Тимати, ни его младший брат Артем Юнусов не могут похвастаться опытом стабильных отношений.
6 ноября Симоне Яковлевне исполнилось шестьдесят лет. В свой день рождения она решилась публично высказаться о своей активной позиции в жизни сыновей. Юнусова объясняет это семейными традициями.

«У меня с сыновьями сильная душевная близость, как бы некоторых это ни раздражало, и пример они видели в семье моих родителей», — написала Симона в микроблоге.

Мама рэпера Тимати призналась, что она благодарна детям за свое материальное благополучие, и дала понять, что не вмешивается в жизнь взрослых детей, но при этом старается держать руку на пульсе.
«Я не вмешиваюсь в жизнь детей, но всегда знаю, что там происходит, а они, в свою очередь, знают, что могут рассчитывать на мою помощь и поддержку, — продолжила Симона Юнусова. — Я бы не хотела жить с кем-то из них, считаю, что молодые должны отдельно строить свою семью, но строить-то надо на основании чего-то, а вот тут мало у кого есть положительный опыт, так как уничтожены традиции».
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