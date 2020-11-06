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Беременность

«Не поддерживала сексуальные извращения»: сын Алибасова объяснил, почему развелся 

Teleprogramma.pro 3 часа назад
«Не поддерживала сексуальные извращения»
Фото: @barialibasovjr
Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова объяснил корреспонденту портала Teleprogramma.pro, почему развелся со своей женой Виолеттой Гришиной. Теперь он совершенно свободный человек. Пресненский суд поставил точку в истории с разводом.

«Виолетта не поддерживала мои эксперименты и сексуальные извращения в постели. Она приверженец традиционных ценностей, чего нельзя сказать обо мне. Я не мог реализовывать все свои смелые желания».

Как отметил Бари Алибасов — младший, Гришина всегда слушала родителей в вопросах сексуальных игр, не полностью ему доверяла в постели. У нее слишком традиционные взгляды, что мужчину совершенно не устраивало.
Как заметил PR-директор Алибасовых Вадим Горжанкин, вопрос с алиментами пока не решен. Ранее стало известно, что Гришина требует от сына Алибасова миллион рублей в месяц на содержание ребенка. Сам он готов платить только прожиточный минимум — 12 тысяч рублей.
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Женский форум
Звёзды , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов
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