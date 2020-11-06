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Беременность

Леонид Ярмольник дал комментарий о состоянии жены 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Ярмольник дал комментарий о состоянии жены
Фото: @yarmolnikcom
Стало известно, что жена известного актера Леонида Ярмольника Оксана была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию. Сотрудники издания Teleprogramma.pro узнали, как чувствует себя супруга актера.
От подробного комментария шоумен отказался, ссылаясь на то, что спешит на репетицию, но попросил не волноваться за его семью, так как у них все в порядке.

«Все нормально. Она в больнице, уже выздоровела», — коротко ответил Ярмольник.

Напомним, что дизайнер Оксана Ярмольник госпитализирована с двусторонней пневмонией. 60-летняя женщина заболела в конце ноября, но лечилась дома, а потом ей стало хуже. Сама пациентка рассказала журналистам, что легла в больницу четыре дня назад и уже готовится к выписке.

«Состояние было среднее, не тяжелое. Ковид вылечили, все хорошо», — цитирует жену актера канал Рен-ТВ.

Ранее "Рамблер" сообщал об опасных последствиях самолечения при COVID-19.
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Звёзды , Леонид Ярмольник , Оксана Ярмольник
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