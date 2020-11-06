Знаменитая актриса Екатерина Климова — многодетная мать. У нее четверо детей — две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, исполнилось 18 лет. Девушка поступила на первый курс факультета журналистики МГУ

Периодически Лиза общается с подписчиками в социальных сетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу».

Аноним спросил у девушки, смогла бы она встречаться с девушкой, если бы вдруг полюбила. Ответ Лизы удивил многих.