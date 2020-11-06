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Беременность

18-летняя дочь Климовой не против встречаться с девушкой 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Знаменитая актриса Екатерина Климова — многодетная мать. У нее четверо детей — две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, исполнилось 18 лет. Девушка поступила на первый курс факультета журналистики МГУ.
Периодически Лиза общается с подписчиками в социальных сетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу».
Аноним спросил у девушки, смогла бы она встречаться с девушкой, если бы вдруг полюбила. Ответ Лизы удивил многих.

«Думаю, да. Почему бы и нет», — призналась Хорошилова в лояльном отношении к однополой любви.

Ранее "Рамблер" сообщал, за что хотели расстрелять главную любовь Маяковского.
Звёзды , Видео , Екатерина Климова , МГУ
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