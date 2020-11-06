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Резко постаревшую Алену Бабенко жестко захейтили в Сети 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Резко постаревшую Алену Бабенко осудили в Сети
Фото: @alena_babenko_official
Звезда сериалов Анна Банщикова спровоцировала поток неприятных комментариев в адрес своей приятельницы, актрисы Алены Бабенко. Банщикова разместила в микроблоге несколько фотографий Алены со своей трехлетней дочкой Марией.
«Встретились подружки», — подписала артистка милые кадры. На снимках запечатлено, как Алена Бабенкодурачится с маленькой Машей — корчит рожицы, смеется, показывает язык.
@alena_babenko_official
Однако не все подписчики актрисы принялись умиляться трогательным кадрам. Многие сосредоточились на внешности Алены Бабенко, которая позирует в совершенно естественном виде, без макияжа и прически. 48-летней кинозвезде досталось за ее натуральность, нежелание выглядеть моложе своих лет, слишком очевидные морщины и нечеткий овал лица. Впрочем, нашлись и те, кто нашел в Алене неестественность и моментально придрались уже к ней.
«Какие у вас зубы искусственные, очень заметно. Неужели нет нормальных стоматологов у вас, чтобы было все как-то поестественней», «Не узнала Алену Бабенко, очень постарела», — высказываются в Сети.
Стоит отметить, что знаменитости нередко подвергаются критике со стороны поклонников за то, что принимают решение выглядеть естественно и не молодиться. Считается, что право на существование имеют только юные и свежие лица. Общество пока не готово принимать тех, кто осмеливается стареть.
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