«Не поддерживала сексуальные извращения»

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова откровенно рассказал корреспонденту издания Teleprogramma.pro, о причинах развода со своей женой Виолеттой Гришиной.

«Виолетта не поддерживала мои эксперименты и сексуальные извращения в постели. Она — приверженец традиционных ценностей, чего нельзя сказать обо мне. Я не мог реализовывать все свои смелые желания».

Как отметил Бари Алибасов — младший, Гришина всегда слушала родителей в вопросах личной жизни и интимных отношений, и не до конца доверяла супругу в постели. В какой-то момент консервативные взгляды женщины Алибасову наскучили.

На данный момент мужчина свободен. Пресненский суд поставил точку в истории с разводом. Однако вопрос с выплатой алиментов до сих пор остается открытым.