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Беременность

Сын Алибасова откровенно рассказал о причинах развода 

Анастасия Иванова 1 час назад
«Не поддерживала сексуальные извращения»
Фото: @barialibasovjr
Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова откровенно рассказал корреспонденту издания Teleprogramma.pro, о причинах развода со своей женой Виолеттой Гришиной.

«Виолетта не поддерживала мои эксперименты и сексуальные извращения в постели. Она — приверженец традиционных ценностей, чего нельзя сказать обо мне. Я не мог реализовывать все свои смелые желания».

Как отметил Бари Алибасов — младший, Гришина всегда слушала родителей в вопросах личной жизни и интимных отношений, и не до конца доверяла супругу в постели. В какой-то момент консервативные взгляды женщины Алибасову наскучили.
На данный момент мужчина свободен. Пресненский суд поставил точку в истории с разводом. Однако вопрос с выплатой алиментов до сих пор остается открытым.
Ранее "Рамблер" сообщал о женских сексуальных фантазиях.
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Звёзды , Бари Алибасов
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