Дорогие часы, машины, прогулки на вертолете, путешествия, — глядя на социальные сети 22-летнего Филиппа Газманова , кажется, он ведет типичный образ жизни для сына звездного отца. Однако наследник певца не раскидывается деньгами, а пытается заработать на жизнь самостоятельно. "Рамблер" рассказывает, чем занимается младший сын Олега Газманова

Филипп родился в ноябре 1997 году. Несмотря на то, что он носит фамилию Олега Газманова, певец — не его биологический отец. Артист усыновил мальчика в 2003 году после женитьбы на Марине Муравьевой. Настоящий отец Филиппа — Вячеслав Мавроди, брат основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди . Тем не менее, молодой человек считает, что Газманов дал ему "воспитание и возможности".

Как рассказал Филипп в интервью изданию Forbes, с детства родители серьезно занимались его образованием и не жалели денег на репетиторов. После окончания шестого класса в частной школе его отправили в Швейцарию, а потом — в колледж в Лондоне. Филипп поступил на факультет изобразительного искусства в университет Central Saint Martins, но отучился там всего три месяца, а потом вернулся в Россию, чтобы заниматься бизнесом.

"У нас в семье уже нет места для певцов", — объяснил он свое нежелание пойти по стопам отца.