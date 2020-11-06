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«У нас в семье нет места для певцов»: чем занимается младший сын Газманова 

Анастасия Иванова 3 часа назад
Дорогие часы, машины, прогулки на вертолете, путешествия, — глядя на социальные сети 22-летнего Филиппа Газманова, кажется, он ведет типичный образ жизни для сына звездного отца. Однако наследник певца не раскидывается деньгами, а пытается заработать на жизнь самостоятельно. "Рамблер" рассказывает, чем занимается младший сын Олега Газманова.
Филипп родился в ноябре 1997 году. Несмотря на то, что он носит фамилию Олега Газманова, певец — не его биологический отец. Артист усыновил мальчика в 2003 году после женитьбы на Марине Муравьевой. Настоящий отец Филиппа — Вячеслав Мавроди, брат основателя финансовой пирамиды Сергея Мавроди. Тем не менее, молодой человек считает, что Газманов дал ему "воспитание и возможности".
Как рассказал Филипп в интервью изданию Forbes, с детства родители серьезно занимались его образованием и не жалели денег на репетиторов. После окончания шестого класса в частной школе его отправили в Швейцарию, а потом — в колледж в Лондоне. Филипп поступил на факультет изобразительного искусства в университет Central Saint Martins, но отучился там всего три месяца, а потом вернулся в Россию, чтобы заниматься бизнесом.

"У нас в семье уже нет места для певцов", — объяснил он свое нежелание пойти по стопам отца.

22-летний сын Газманова — мечта многих девушек. Он играет в шахматы, занимается парусным спортом, ходит в спортзал, путешествует и развивает свой стартап. Вместе с партнерами Артуром Жажояном и Геворком Саркисяном он создал приложение для дальнобойщиков.
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Звёзды , Фото , Геворк Саркисян , Филипп Газманов , Сергей Мавроди , Олег Газманов
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