Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Беременность

Звезду «Интернов» госпитализировали с нервным срывом 

Анастасия Иванова 1 час назад
Звезду «Интернов» госпитализировали с нервным срывом
Фото: Кадр из сериала «Интерны»
Сын Юлии Назаренко-Благой публично обвинил мать в сектантстве, хотя сама актриса все отрицает. Юлия уверена, что ее наследник просто хочет прославиться, поэтому и делает такие заявления. И пятого ноября актрису в тяжелом состоянии увезли в больницу. Об этом сообщает сайт «Дни.ру».
Известно, что медики сделали Юлии сильные обезболивающие уколы, чтобы купировать приступ. По словам актрисы, ей поставили несколько диагнозов, в том числе и нервный срыв.
Назаренко-Благая уверена, что все это случилось из-за травли, которую на нее обрушил старший сын Николай:

«Очень большая внутренняя горечь. Просто мне плохо. Сильно надеюсь, что мой старший сын одумается и все-таки нормальным путем попробует решить проблему, которую вынес на публику. К истине она не имеет никакого отношения».

Однако звезда «Интернов» позже рассказала, что действительно знакома с лидером общины, Софией, но имеет отношение только к ее творческой труппе, в которой выступает с песенными номерами. Актриса утверждает, что эта женщина является народной целительницей, вылечившей когда-то ее сына от головных болей.
Ранее «Рамблер» писал о том, что Ярмольник дал комментарий о состоянии жены.
Видео дня. Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Женский форум
Звёзды
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звездные мужчины, простившие неверных жен
02:43
Звездные мужчины, простившие неверных жен
Любовь
Звезды, публично опозорившиеся с фонограммой
05:44
Звезды, публично опозорившиеся с фонограммой
Звёзды
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
02:50
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
Звёзды Любовь
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
03:17
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
Врачи назвали самые эффективные антисептики
02:28
Врачи назвали самые эффективные антисептики
Дом и сад
Как вырастить имбирь у себя дома
02:35
Как вырастить имбирь у себя дома
Дом и сад
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
09:05
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение