Звезду «Интернов» госпитализировали с нервным срывом 

Сын Юлии Назаренко-Благой публично обвинил мать в сектантстве, хотя сама актриса все отрицает. Юлия уверена, что ее наследник просто хочет прославиться, поэтому и делает такие заявления. И пятого ноября актрису в тяжелом состоянии увезли в больницу. Об этом сообщает сайт «Дни.ру».

Известно, что медики сделали Юлии сильные обезболивающие уколы, чтобы купировать приступ. По словам актрисы, ей поставили несколько диагнозов, в том числе и нервный срыв.

Назаренко-Благая уверена, что все это случилось из-за травли, которую на нее обрушил старший сын Николай:

«Очень большая внутренняя горечь. Просто мне плохо. Сильно надеюсь, что мой старший сын одумается и все-таки нормальным путем попробует решить проблему, которую вынес на публику. К истине она не имеет никакого отношения».

Однако звезда «Интернов» позже рассказала, что действительно знакома с лидером общины, Софией, но имеет отношение только к ее творческой труппе, в которой выступает с песенными номерами. Актриса утверждает, что эта женщина является народной целительницей, вылечившей когда-то ее сына от головных болей.