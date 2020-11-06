«Ушел гений»: звезды скорбят по Михаилу Жванецкому 

«Я обычно некрологов не пишу. Как-никак территория позитива. Но тут не смог. Михал Михалыч… Как же так?.. Вы больше не с нами… Конечно, напишут, что ушла Эпоха, ушёл Гений… Это всё так. Но ещё ушёл необыкновенно родной и близкий человек. Для всех. Место его свято и не будет занято никем. Никогда. Этот московский дождь сейчас… Это наши чувства. Помолчим. Надо привыкнуть. А это нескоро…»