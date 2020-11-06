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«Ушел гений»: звезды скорбят по Михаилу Жванецкому 

Анастасия Иванова 2 часа назад
«Ушел гений»: звезды скорбят по Михаилу Жванецкому
Фото: РИА Новости
Шестого ноября не стало легендарного мэтра сатиры Михаила Жванецкого. Многие знаменитости выразили свои соболезнования семье покойного, и в социальных сетях рассказали, каким они его запомнили.
Исполнительница Алла Пугачева долгие годы поддерживала теплые отношения с сатириком. И новость о смерти Жванецкого стала для нее настоящим ударом:

«Невосполнимая утрата. Друг мой, ты незабываем. Ты всегда в моем сердце».

Свои соболезнования также выразили Игорь Николаев, София Ротару, Дарья Повереннова и многие другие.
Супруг Пугачевой, Максим Галкин, тоже почтил память своего коллеги:

«Ну что тут напишешь, что тут скажешь. Спасибо ему, что жили с его словом, смотрели на мир с его прищуром, переживали сложные времена с его острой мыслью. Закрываются двери в ту прекрасную эпоху, когда умами владели глыбы. Сегодня впервые за долгие хмурые дни солнце в Москве вышло, а в душе — зашло. Светлая память, Миша, дорогой!»

Слова скорби также выразил артист «Аншлага» Сергей Дроботенко:

«Я обычно некрологов не пишу. Как-никак территория позитива. Но тут не смог. Михал Михалыч… Как же так?.. Вы больше не с нами… Конечно, напишут, что ушла Эпоха, ушёл Гений… Это всё так. Но ещё ушёл необыкновенно родной и близкий человек. Для всех. Место его свято и не будет занято никем. Никогда. Этот московский дождь сейчас… Это наши чувства. Помолчим. Надо привыкнуть. А это нескоро…»

Точная причина смерти пока не называется, однако известно, что Жванецкий страдал от онкологического заболевания.
Ранее «Рамблер» писал о Михаиле Жванецком, которого будут помнить все.
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