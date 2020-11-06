К слову, Елена Летучая минувшим летом с супругом Юрием Анашенковым отправились в романтическое путешествие в Танзанию, где отметили четвертую годовщину свадьбы. Видео и фотографиями из поездки телеведущая делилась в Instagram. Не только живописные пейзажи и представители дикой природы привлекли внимание подписчиков. В фокусе оказались короткие шорты, которые открыли стройные ноги ведущей, а вместе с тем — и еще одну деталь. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен.