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Летучую раскритиковали за неудачное фото без макияжа

Passion.ru
1 час назад
41-летняя популярная ведущая и блогер Елена Летучая, которая является одной из самых эффектных девушек российского шоу-бизнеса, разочаровала своих многочисленных поклонников.
Елена Летучая опубликовала фотографию из отпуска. На снимке телеведущая позирует без макияжа, в панаме и пляжной цветастой тунике.
«Сижу и думаю, как же хорошо мы отдохнули! Пора возвращаться! Загрузим еще фото в купальнике?»,
— написала она.
@elenapegas
Поклонники, правда, не оценили фото и раскритиковали внешность знаменитой блондинки.
«Постарела как», «Зачем такие фото??? Как бабка тут выглядишь», «Стаааренькая такая», «Бабуля», «Постарела», «Ой, бабулька прям», «Такие фото лучше не загружать»,
— пишут они в комментариях.
К слову, Елена Летучая минувшим летом с супругом Юрием Анашенковым отправились в романтическое путешествие в Танзанию, где отметили четвертую годовщину свадьбы. Видео и фотографиями из поездки телеведущая делилась в Instagram. Не только живописные пейзажи и представители дикой природы привлекли внимание подписчиков. В фокусе оказались короткие шорты, которые открыли стройные ноги ведущей, а вместе с тем — и еще одну деталь. Фолловеры высмеяли Елену за отсутствие эпиляции выше колен.
«Елена, ножки выше колена тоже нужно эпилировать — иначе очень забавно, мягко говоря, смотрится», «Теперь тоже не буду ножки брить выше колен. Очень уж эстетично смотрится», «Для того чтобы фотографировать ножки, не нужно было так далеко ехать», «Программа "Ревизорро рекомендует красивые неэпилированные ножки"»,
— писали в комментариях.
Звёзды,Елена Летучая,
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