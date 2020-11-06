На слуху: Михаил Жванецкий, которого будут помнить

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Информацию подтвердил его представитель Олег Сташкевич и друзья. «Рамблер» вспоминает гениального сатирика и публикует его самые яркие высказывания.
Знаменитая актриса Екатерина Климова – многодетная мать. У нее четверо детей – две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, исполнилось 18 лет. Девушка поступила на первый курс факультета журналистики МГУ.
Периодически Лиза общается с подписчиками в социальных сетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу».