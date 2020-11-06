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На слуху: Михаил Жванецкий, которого будут помнить

Анастасия Иванова
1 час назад
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.
На слуху: Михаил Жванецкий, которого будут помнить
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Не поддерживала сексуальные извращения»

@barialibasovjr
Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова откровенно рассказал о причинах развода со своей женой Виолеттой Гришиной.
На данный момент мужчина свободен. Пресненский суд поставил точку в истории с разводом. Однако вопрос с выплатой алиментов до сих пор остается открытым.

Канделаки показала «жуткие» фото

@tina_kandelaki
Телеведущая Тина Канделаки считается одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. И на днях звезда решила разрушить свой безупречный образ неудачными фотографиями в Instagram.

«В историю трудно войти, но легко вляпаться»

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Информацию подтвердил его представитель Олег Сташкевич и друзья. «Рамблер» вспоминает гениального сатирика и публикует его самые яркие высказывания.

Дочь Климовой согласна встречаться с девушкой

@khrsh.lv
Знаменитая актриса Екатерина Климова – многодетная мать. У нее четверо детей – две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, исполнилось 18 лет. Девушка поступила на первый курс факультета журналистики МГУ.
Периодически Лиза общается с подписчиками в социальных сетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу».

Ярмольник дал комментарий о состоянии жены

@yarmolnikcom
Стало известно, что жена известного актера Леонида Ярмольника Оксана была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.
60-летняя женщина заболела в конце ноября, но лечилась дома, а потом ей стало хуже.
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