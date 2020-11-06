На слуху: Михаил Жванецкий, которого будут помнить

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

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Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова откровенно рассказал о причинах развода со своей женой Виолеттой Гришиной.

На данный момент мужчина свободен. Пресненский суд поставил точку в истории с разводом. Однако вопрос с выплатой алиментов до сих пор остается открытым.

@tina_kandelaki

Телеведущая Тина Канделаки считается одной из самых красивых женщин российского шоу-бизнеса. И на днях звезда решила разрушить свой безупречный образ неудачными фотографиями в Instagram.

На 87-м году жизни скончался писатель-сатирик Михаил Жванецкий . Информацию подтвердил его представитель Олег Сташкевич и друзья. «Рамблер» вспоминает гениального сатирика и публикует его самые яркие высказывания.

@khrsh.lv

Знаменитая актриса Екатерина Климова – многодетная мать. У нее четверо детей – две дочери и два сына. Старшей из девочек, Лизе Хорошиловой, исполнилось 18 лет. Девушка поступила на первый курс факультета журналистики МГУ

Периодически Лиза общается с подписчиками в социальных сетях, а также иногда отвечает на вопросы от поклонников. Накануне она решила устроить подобную «беседу».

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Стало известно, что жена известного актера Леонида Ярмольника Оксана была госпитализирована с подозрением на коронавирусную инфекцию.