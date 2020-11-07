«У меня и времени нет, чтобы раздеваться»

Наталья Ионова рассказала в интервью корреспонденту «АиФ», как относится к тому, что подписчики часто ругают ее за откровенные наряды.

Певица отметила, что не будет лукавить и говорить о том, что ее раздражает повышенное внимание к собственной персоне. Наталья призналась, что рада тому, что о ней говорят и вовсе не обижается на критику в свой адрес. Разумеется, гораздо приятнее получать похвалы, говорит певица, но и на негативные комментарии тоже реагировать нужно адекватно.

Так, Глюкоза, отвечая на вопрос, как она относится к критике подписчиков за чересчур откровенные наряды, отметила, что вполне нормально реагирует на совершенно разные разговоры о ней.

У меня в последнее время и времени нет, чтобы раздеваться. Я ведь не просто так стала артисткой. Каждому публичному человеку приятно внимание, будь то критика или похвала,

— цитирует певицу «АиФ».

Также Наталья отметила, что часто поклонники обсуждают ее фигуру и ругают за излишнюю худобу. Певица объяснила, что такова уж ее конституция от природы, с которой бесполезно спорить, и призналась, что на самом деле очень ее любит.

На вопрос о том, задумывалась ли она о пластике или уколах красоты, Глюкоза ответила, что не считает это необходимым.

Если честно, хочется больше настоящих лиц, морщинок, носов с горбинками. Люди стали похожи друг на друга — это катастрофа,

— заявила певица.