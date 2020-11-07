Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра» 

В студии программы «Вечерний Ургант» продюсер познакомил зрителей с «ВИА Гра» версии 2020 года.

Знаменитый женский герлз-бэнд впервые появился на российской эстраде 20 лет назад и был задуман продюсером как эксперимент: Меладзе планировал закончить проект максимум через четыре года. Однако, эксперимент оказался настолько удачным, что продолжает существовать и по сей день сменив несколько составов.

Сам Константин Меладзе считает, что секрет долголетия группы именно в том, что в ней часто меняются солистки.

Момент, когда в группу приходят новые люди, — это самый интересный, самый обнадеживающий, самый драйвовый период, где я подпитываюсь новыми идеями,

— признался продюсер и представил очередной новый состав группы «ВИА Гра».

@meladzemusic

Из прежних солисток в новом составе осталась лишь Ульяна Синецкая , впервые появившаяся в «ВИА Гре» в 2018 году. Компанию ей составили София Тарасова и Ксения Попова.

Меладзе признался, что если раньше на кастингах он обращал внимание в первую очередь на внешность и хореографические данные девушек, то в последние годы делает ставку на вокал. Свои вокальные данные солистки новой «ВИА Гры» продемонстрировали в финале программы «Вечерний Ургант».