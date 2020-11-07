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Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра» 

Александра Нечаева 2 часа назад
Меладзе представил новый состав группы «ВИА Гра»
Фото: @meladzemusic
В студии программы «Вечерний Ургант» продюсер познакомил зрителей с «ВИА Гра» версии 2020 года.
Знаменитый женский герлз-бэнд впервые появился на российской эстраде 20 лет назад и был задуман продюсером как эксперимент: Меладзе планировал закончить проект максимум через четыре года. Однако, эксперимент оказался настолько удачным, что продолжает существовать и по сей день сменив несколько составов.
Сам Константин Меладзе считает, что секрет долголетия группы именно в том, что в ней часто меняются солистки.

Момент, когда в группу приходят новые люди, — это самый интересный, самый обнадеживающий, самый драйвовый период, где я подпитываюсь новыми идеями,

— признался продюсер и представил очередной новый состав группы «ВИА Гра».
@meladzemusic
Из прежних солисток в новом составе осталась лишь Ульяна Синецкая, впервые появившаяся в «ВИА Гре» в 2018 году. Компанию ей составили София Тарасова и Ксения Попова.
Меладзе признался, что если раньше на кастингах он обращал внимание в первую очередь на внешность и хореографические данные девушек, то в последние годы делает ставку на вокал. Свои вокальные данные солистки новой «ВИА Гры» продемонстрировали в финале программы «Вечерний Ургант».
Ранее "Рамблер" писал о том, что Алсу зарегистрировала сценическое имя дочери.
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Звёзды , Ульяна Синецкая , Константин Меладзе , София Тарасова
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