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Юлиана Караулова откровенно рассказала о пережитом буллинге 

Passion.ru 50 минут назад
Караулова рассказала о пережитом буллинге
Фото: Passion.ru
Певица поделилась с подписчиками личной историей из детства.
Участница шоу «Фабрика звезд — 5» рассказала, что пережила унижения со стороны одноклассников. В школе артистка была изгоем. Она подверглась серьезному стрессу, юную звезду жестоко травили и оскорбляли.

«Это коснулось меня, когда мне было 11 лет. Я вернулась в Москву из Болгарии и оказалась в новой школе. Я училась в Болгарии немного по другой программе и не сразу смогла «въехать» в учебный процесс (до этого я была круглой отличницей), не разбиралась вообще в современной на тот момент русской музыке, не знала ни одного матерного слова (честно) и совершенно была не в теме интересов моих новых одноклассников. В свои 11 я была светлым ребенком, который честно учился, даже не умея списывать, и искренне любил весь мир. Я сильно отличалась на тот момент от остальных, и это стало предметом осуждения, издевательств и насмешек со стороны некоторых ребят»,

— поделилась воспоминаниями звезда.
Девушка признается, что эта тема для нее до сих пор очень болезненная, ведь ее школьная жизнь была настоящим адом.

«Меня публично унижали, оскорбляли, скидывали мои вещи с парты, доводили до слез и требовали публичного бойкота со стороны других одноклассников»,

— рассказала Юлианна.
Знаменитая блондинкасильно удивилась, когда узнала кто стоит в главе организации бойкота.

«Оказалось, что мальчик, возглавлявший буллинг, был просто влюблен и, видимо, так проявлял свое внимание. Через несколько лет мы даже начали приятельски общаться, но, конечно, обида осталась, и это щемящее чувство стыда и страха, которое я испытывала тогда, до сих пор бьется у меня внутри»,

— поделилась с подписчиками артистка.
Экс— солистка группы 5sta Family поделилась страшной статистикой:

«Каждый второй подросток в России в возрасте от 10 до 18 лет сталкивался с травлей в школе. Речь идет не только о психологической агрессии, но и о физической»,

— написала девушка.
Артистка уверена, что эту проблему нельзя игнорировать, потому что в дальнейшем все это негативно отразится на психологическом состоянии и здоровье человека.
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Звёзды , Юлиана Караулова
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