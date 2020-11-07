Караулова рассказала о пережитом буллинге

«Это коснулось меня, когда мне было 11 лет. Я вернулась в Москву из Болгарии и оказалась в новой школе. Я училась в Болгарии немного по другой программе и не сразу смогла «въехать» в учебный процесс (до этого я была круглой отличницей), не разбиралась вообще в современной на тот момент русской музыке, не знала ни одного матерного слова (честно) и совершенно была не в теме интересов моих новых одноклассников. В свои 11 я была светлым ребенком, который честно учился, даже не умея списывать, и искренне любил весь мир. Я сильно отличалась на тот момент от остальных, и это стало предметом осуждения, издевательств и насмешек со стороны некоторых ребят»,
«Меня публично унижали, оскорбляли, скидывали мои вещи с парты, доводили до слез и требовали публичного бойкота со стороны других одноклассников»,
«Оказалось, что мальчик, возглавлявший буллинг, был просто влюблен и, видимо, так проявлял свое внимание. Через несколько лет мы даже начали приятельски общаться, но, конечно, обида осталась, и это щемящее чувство стыда и страха, которое я испытывала тогда, до сих пор бьется у меня внутри»,
«Каждый второй подросток в России в возрасте от 10 до 18 лет сталкивался с травлей в школе. Речь идет не только о психологической агрессии, но и о физической»,