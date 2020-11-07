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«Прыщи и морщины видны»: Казаченко наехала на Борисову из-за уколов красоты 

ИД «Собеседник» 4 часа назад
«Прыщи и морщины видны»
Фото: Instagram
Светские львицы поспорили о том, стоит ли использовать фотошоп, чтобы выглядеть лучше.
Уже который день Дана Борисова не дает покоя Ольге Казаченко. Увидев Ольгу на съемочной площадке, Борисова пришла в ужас. Реальный образ Казаченко, оказывается, сильно отличается от того, что Дана привыкла наблюдать в телевизоре. Борисова обвинила Ольгу, что та пошла по стопам Волочковой и теперь ни дня не может прожить без фотошопа.

— Я не понимаю, почему Борисову так беспокоит эта тема! — возмущается Ольга. — Конечно, я слышала, что Дана может прицепиться с каким-нибудь пустяком и начать его форсировать. Но почему она привязалась ко мне? Я, в отличие от нее, пока не наколола себе лицо так, чтобы позволить себе выставлять фотографии без фотошопа. Дана в этом плане — настоящий герой нашего времени. Ведь она постоянно делает себе разные процедуры для лица и уколы. Я, в отличие нее, не такая продвинутая в этом вопросе. Поэтому прошу: Данка, не будь поганкой. Ты же красивая и добрая женщина.

Ольга уверяет: компьютерную ретушь она освоила уже вполне профессионально. Поэтому в считанные секунды может избавить себя от ненужного прыщика или двойного подбородка. Казаченко также легко может увеличить на снимках грудь или удлиннить ноги.

— Единицы могут позволить себе выставить фото такими, как они есть на самом деле: с прыщами, морщинами и следами наступающей старости, — продолжает Ольга. — Я обычная девушка, но мне хочется всегда выглядеть молодо и свежо. Тем более, сейчас после моей поездки в Крым у меня начались некоторые проблемы с кожей. Зачем их всем показывать? Я считаю, что лучше лишний раз наложить фильтр, чем мучить свое лицо очередной процедурой или уколом. Я вообще против таких неестественных вмешательств в организм человека. Как говорила одна из известных певиц: «Чем позже перекроишь свое лицо, тем лучше!» Вот именно с этим лозунгом я и живу.

Казаченко не скрывает: своей внешностью она никогда не была до конца довольна. В двадцать лет Ольга даже хотела сделать себе пластику.

— Но тогда хирургия и косметология не были так развиты, поэтому я не стала ничего себе делать, — заявляет Ольга. — И правильно поступила. Теперь я счастлива, что все натуральное осталось при мне. Я даже и сама иногда восхищаюсь своей натуральной внешностью. А с фигурой у меня никогда проблем не было! Все в восторге от моей точеной талии и красивых ножек!

Кстати, в обычной жизни я совсем не использую косметику и вообще не парюсь по поводу своего внешнего вида. Крашусь только для съемок или каких-то торжественных мероприятий или для снимков в соцсетях. Там я, конечно, хочу выглядеть молодо и красиво.

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