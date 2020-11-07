Макконахи высказался о пережитом насилии

Актер Мэттью Макконахи в ходе шоу Tamron Hall высказался о пережитом в юности сексуальном насилии. Запись интервью опубликована на YouTube.

Ведущая поинтересовалась, почему в своей автобиографии Greenlights («Зеленые огни») артист упомянул, что его растлили в 15 лет, однако не стал приводить никаких подробностей случившегося. Он также не раскрывал детали инцидента, который произошел, когда ему было 18 — тогда он столкнулся с домогательствами взрослого мужчины.

«В конечном счете, я считаю, что в деталях нет ничего конструктивного», — ответил Макконахи.

Он выразил опасение, что более подробную информацию могли бы использовать СМИ, которые начали бы рассказывать о том, как он столкнулся с насилием. Актер в очередной раз подчеркнул, что не считает себя жертвой.

«Эти два события произошли со мной в 15 и 18 лет. Если бы они произошли со мной раньше, может быть, я был бы больше сбит с толку. Но когда это случилось, мне было ясно, что они ошибались, что они не идеальны», — высказался артист о своих обидчиках.

Ранее Макконахи рассказал, что его жестокий отец четыре раза ломал средний палец матери. В качестве доказательства актер опубликовал в мемуарах изображение ее кривых пальцев.