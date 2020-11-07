Рудковскую высмеяли за ролик с дорогой машиной

Фолловерам не понравилась публикация Рудковской в соцсетях.

Продюсер Яна Рудковская любит делиться моментами своей жизни в социальных сетях. Так, звезда устроила экскурсию по дому и показала обновленный уютный сад, поделилась, как проходят будни ее новорожденного сына. На этот раз Рудковская опубликовала новый ролик, однако столкнулась с неоднозначной реакцией подписчиков.

В своем аккаунте в Instagram Яна выложила видео, на котором ее сын Саша сидит на капоте иномарки. Через какое-то время машина исчезает, а Гном Гномыч остается висеть в воздухе.

«Ну, Саня, ну дает», — подписала ролик звезда.

Кадр из видео

Однако, несмотря на развлекательный характер видео, подписчики Яны неоднозначно отреагировали на публикацию. Подписчикам не понравилось, что звезда выкладывает дорогостоящие машины, когда в стране сложная ситуация. Некоторые фолловеры возмутились, что Рудковская не дает наслаждаться детством сыну.

«Бедный Саша», «Ключевое Porsche или всё же Саня?», «Опять ребёнка мучаешь?», — комментируют подписчики.

Поклонники продюсера поспешили заступиться за звездную маму.