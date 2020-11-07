Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Беременность

Подписчики раскритиковали Рудковскую за ролик с дорогостоящей машиной 

WMJ.ru 3 часа назад
Рудковскую высмеяли за ролик с дорогой машиной
Фото: @rudkovskayaofficial
Фолловерам не понравилась публикация Рудковской в соцсетях.
Продюсер Яна Рудковская любит делиться моментами своей жизни в социальных сетях. Так, звезда устроила экскурсию по дому и показала обновленный уютный сад, поделилась, как проходят будни ее новорожденного сына. На этот раз Рудковская опубликовала новый ролик, однако столкнулась с неоднозначной реакцией подписчиков.
В своем аккаунте в Instagram Яна выложила видео, на котором ее сын Саша сидит на капоте иномарки. Через какое-то время машина исчезает, а Гном Гномыч остается висеть в воздухе.

«Ну, Саня, ну дает», — подписала ролик звезда.

Кадр из видео
Однако, несмотря на развлекательный характер видео, подписчики Яны неоднозначно отреагировали на публикацию. Подписчикам не понравилось, что звезда выкладывает дорогостоящие машины, когда в стране сложная ситуация. Некоторые фолловеры возмутились, что Рудковская не дает наслаждаться детством сыну.

«Бедный Саша», «Ключевое Porsche или всё же Саня?», «Опять ребёнка мучаешь?», — комментируют подписчики.

Поклонники продюсера поспешили заступиться за звездную маму.

«Саша — самый счастливый ребёнок», «Саша с детства знает цену труду», «Классный у Вас ребенок», — поддержали Яну фанаты.

Видео дня. Что будет с телом, если каждый день качать пресс
WMJ.ru: последние новости
«Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко объявила о своей беременности «Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко объявила о своей беременности Бородина, Жигунов и другие звезды, которые влюбились в копии своих бывших Бородина, Жигунов и другие звезды, которые влюбились в копии своих бывших Фигурист Соловьев показал возлюбленную на фоне слухов о романе с Бузовой Фигурист Соловьев показал возлюбленную на фоне слухов о романе с Бузовой
Женский форум
Звёзды , Яна Рудковская
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
02:37
Фанаты Алсу заподозрили неполадки в семье
Звёзды
Как победить повышенную потливость рук и ног
02:55
Как победить повышенную потливость рук и ног
Здоровье
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
03:10
5 продуктов, которые спасут от ночных набегов на кухню
Еда
Звездные мужчины, простившие неверных жен
02:43
Звездные мужчины, простившие неверных жен
Любовь
Звезды, публично опозорившиеся с фонограммой
05:44
Звезды, публично опозорившиеся с фонограммой
Звёзды
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
02:50
Почему Роман Жуков бросил жену, родившую ему 7 детей
Звёзды Любовь
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
03:17
Самые крепкие пары российского шоу-бизнеса
Звёзды Любовь
Врачи назвали самые эффективные антисептики
02:28
Врачи назвали самые эффективные антисептики
Дом и сад
Как вырастить имбирь у себя дома
02:35
Как вырастить имбирь у себя дома
Дом и сад
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
09:05
Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение