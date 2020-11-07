Диденко объявила о своей беременности

«Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко уже 4 месяца в отношениях с актером Владом Черных. Подписчики осудили блогершу за то, что всего полгода назад она стала вдовой, а сейчас вместе с детьми проводит время уже с другим мужчиной. Недавно Диденко рассказала, как после похорон мужа едва не стала жертвой альфонса. Теперь же Екатерина поразила подписчиков другой новостью: она беременна.

В своем микроблоге Диденко рассказала, что ждет ребенка, однако сама удивлена беременности. По словам блогера-фармацевта, она уже год принимает противозачаточные и не ожидала, что они не подействуют. Екатерина сделала несколько тестов и все они подтвердили беременность.

Подписчики Диденко разделились на два лагеря: одни считают, что блогерша придумала новый способ привлечения внимания к своему аккаунту. Многие не поверили, что новость о беременности правдива. Другие же обрадовались такому событию и поздравляют Екатерину.

Напомним, что ранее в Сети обсуждали скорую помолвку Екатерины Диденко с новым бойфрендом.