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Беременность

«Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко объявила о своей беременности 

WMJ.ru и ещё 1 1 час назад
Диденко объявила о своей беременности
Фото: WMJ.ru
«Аптечная Ревизорро» Екатерина Диденко уже 4 месяца в отношениях с актером Владом Черных. Подписчики осудили блогершу за то, что всего полгода назад она стала вдовой, а сейчас вместе с детьми проводит время уже с другим мужчиной. Недавно Диденко рассказала, как после похорон мужа едва не стала жертвой альфонса. Теперь же Екатерина поразила подписчиков другой новостью: она беременна.
В своем микроблоге Диденко рассказала, что ждет ребенка, однако сама удивлена беременности. По словам блогера-фармацевта, она уже год принимает противозачаточные и не ожидала, что они не подействуют. Екатерина сделала несколько тестов и все они подтвердили беременность.
Подписчики Диденко разделились на два лагеря: одни считают, что блогерша придумала новый способ привлечения внимания к своему аккаунту. Многие не поверили, что новость о беременности правдива. Другие же обрадовались такому событию и поздравляют Екатерину.
Напомним, что ранее в Сети обсуждали скорую помолвку Екатерины Диденко с новым бойфрендом.
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