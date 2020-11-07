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9 звезд, которые на глазах фанатов растеряли всю свою красоту 

КТО?ЧТО?ГДЕ? 1 час назад
В какой-то определенный период времени появляются секс-символы эпохи: из последних, наиболее знаменитых, Анджелина Джоли. Но всегда ли она будет считаться исключительным эталоном красоты? Уже сейчас ясно, что нет. Как бы скорбно и обидно это не звучало, но на смену одним, постаревшим и переборщившим с пластикой, приходят другие звезды, посвежее.
Вклад знаменитостей в массовую культуру при этом не забывается. Как творческая единица они все еще важны, вот только на главной обложке появляются реже. Посмотрите на тех, кто считается уже «отслужившим» в статусе главного красавца или красавицы.

Анджелина Джоли

Актриса, внешность которой сводила мужчин с ума, а женщин заставляла завидовать и подражать. В ее честь даже назвали один из видов пластических подтяжек. Жаль, что самой Джоли почти ничего уже не поможет: она сильно похудела, а на лице следы от вмешательств с возрастом стали еще заметнее.

Алек Болдуин

Актер в свое время без труда мог покорить любую женщину только благодаря своему внешнему виду и обаянию. Сейчас у него жена на 30 лет моложе, но большинство женщин уже потихоньку вычеркивают постаревшего кумира из списков.

Хлое Кардашьян

В вопросе пластических операций всегда важна умеренность. Хлое Кардашьян этот факт ловко проигнорировала и теперь получает от прессы и коллег по звездному цеху комментарии в духе «Раньше было лучше».

Рене Зеллвегер

Одна из героинь актрисы, Бриджит Джонс, тоже мечтала изменить себя по максимуму. В конце концов, правда, приняла себя такой, какая есть. Жаль, что Рене не смогла пойти по стопам своего кинообраза — из-за пластики и первых признаков старения выглядит она теперь не очень.

Кендис Свейнпол

Модель напугала и агентов, и фанатов, когда резко сбросила вес. Ее форма сейчас навевает на подозрение: а нет ли у девушки анорексии?

Линда

Кумир молодежи 90-х, Линда всегда отличалась нестандартной внешностью. Сейчас, сравнивая ее фото в молодости и сейчас, замечаешь существенную разницу. От полуготического томного образа ничего и не осталось.

Сидни Ром

Она считалась самой красивой женщиной Италии и могла бы до сих пор ей быть (ведь удается это как-то Софи Лорен, а она старше на 20 лет). Но увы, череда пластических операций не оставила в Сидни Ром ничего от ее прежней версии.

Адриано Челентано

Если честно, исключительно красивым актера мало кто считал — здесь больше вопрос харизмы и образ «ловеласа». Однако чем старше звезда становилась, тем сильнее менялась. Причем не в лучшую сторону. Хотя все обвинения можно снять, узнав, что Челентано уже больше 80.

Дженис Дикинсон

У супермоделей нет противоядия, которое помогало бы остановить время. Дженис Дикинсон думала, что ситуации поможет пара-тройка операций, но ошиблась.
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Звёзды , Фото , Хлоя Кардашьян , Алек Болдуин , Бриджит Джонс , Софи Лорен , Дженис Дикинсон , Анджелина Джоли , Адриано Челентано
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