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Беременность

Галкин раскрыл подробности личной жизни с Пугачевой 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
«Я живу со многими женщинами»
Фото: @maxgalkinru
В эфире шоу «Сегодня вечером» на Первом канале ведущий Максим Галкин затронул тему неравных браков. Гостями программы стали звезды, имеющие молодых жен Владимир Стеклов, Дмитрий Дибров, Борис Грачевский, Константин Ивлев и другие.
Сам Галкин заметил, что в студии он находится не только в качестве ведущего, но и эксперта по заявленной теме — у него с женой Аллой Пугачевой разница в возрасте составляет 27 лет. И муж Примадонны рассказал, ощущается ли эта дистанция.

«Я определить возраст своей жены не могу. Алла сегодня может быть пенсионеркой, завтра она 18-летняя девочка. Я живу со многими женщинами, и все это Пугачева», — признался артист.

И добавил:

«По поводу пойти налево или еще чего-то — мне не до этого, там у меня такая панорама. Женившись на Алле, я пресек свои поиски».

Максим Галкин и Алла Пугачева стали жить вместе в 2005 году, их свадьба состоялась в 2011-м. А в 2013 году на свет от суррогатной матери появились близнецы Лиза и Гарри. Дети в этом году стали первоклассниками.
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Звёзды , Константин Ивлев , Борис Грачевский , Дмитрий Дибров , Владимир Стеклов , Максим Галкин , Алла Пугачева
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