Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о гибели своего коллеги по шоу "Звезды сошлись" Александра Колтового. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

Кудрявцева рассказала, что еще вчера вечером они вместе записывали программу, а сегодня его не стало.

"Умный, позитивный, скромный, добрый Саша — мой коллега и друг. Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно, руки трясутся и слезы из глаз", — написала телеведущая.

Она добавила, что недавно Колтовой звал ее полетать вместе над Москвой. Однако она отказалась.

"Несколько дней уже щемит сердце, я как будто что-то чувствую, но не знаю что, и вчера на Сашку наезжала, чтоб не перебивал, перебивай, делай что хочешь, только будь жив".

Известно, что 41-летний телеведущий Александр Колтовой погиб при крушении самолета в Подмосковье. Гибель его жены опровергли. Причиной катастрофы стал неисправный двигатель. Помимо шоу "Звезды сошлись", Колтовой вел передачу "ДНК" на телеканале НТВ.