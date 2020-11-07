На слуху: Собчак осудили за отдых в Дубае 

«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Кадр из передачи "Вечерний Ургант"

В студии программы «Вечерний Ургант» продюсер познакомил зрителей с «ВИА Гра» версии 2020 года.

Сам Константин Меладзе считает, что секрет долголетия группы именно в том, что в ней часто меняются солистки. Из прежних солисток в новом составе осталась лишь Ульяна Синецкая , впервые появившаяся в «ВИА Гре» в 2018 году. Компанию ей составили София Тарасова и Ксения Попова.

@leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о гибели своего коллеги по шоу "Звезды сошлись" Александра Колтового. Он погиб при крушении самолета в Подмосковье.

Кудрявцева рассказала, что еще вчера вечером они вместе записывали программу, а сегодня его не стало.

"Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно, руки трясутся и слезы из глаз", — написала телеведущая.

@yulianna_karaulova

На странице певицы появился пост, в котором она призналась, что в детстве вовсе не была популярна и страдала от травли одноклассников. В школе Юлианна была изгоем, ее травили и унижали.

По словам звезды, одноклассники превратили ее жизнь в настоящий ад, и о том периоде она до сих пор вспоминает с содроганием.

@xenia_sobchak

Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали в Сети за отдых в Дубае. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

«Ребят, ну какой на х**н «Сочи»?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — подписала снимок телеведущая.

Подписчики обвинили Собчак в двуличности.

@glukozamusic

Наталья Ионова рассказала в интервью корреспонденту «АиФ», как относится к тому, что подписчики часто ругают ее за откровенные наряды.

Певица отметила, что не будет лукавить и говорить о том, что ее раздражает повышенное внимание к собственной персоне. Наталья призналась, что рада тому, что о ней говорят и вовсе не обижается на критику в свой адрес. Разумеется, гораздо приятнее получать похвалы, говорит певица, но и на негативные комментарии тоже реагировать нужно адекватно.