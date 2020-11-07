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На слуху: Собчак осудили за отдых в Дубае 

Анастасия Иванова 2 часа назад
На слуху: Собчак осудили за отдых в Дубае
Фото: globallookpress.com
«Рамблер» собрал самые интересные новости для тех, кто следит за жизнью селебрити.

Меладзе представил новый состав группы "ВИА Гра"

Кадр из передачи "Вечерний Ургант"
В студии программы «Вечерний Ургант» продюсер познакомил зрителей с «ВИА Гра» версии 2020 года.
Сам Константин Меладзе считает, что секрет долголетия группы именно в том, что в ней часто меняются солистки. Из прежних солисток в новом составе осталась лишь Ульяна Синецкая, впервые появившаяся в «ВИА Гре» в 2018 году. Компанию ей составили София Тарасова и Ксения Попова.
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Кудрявцева высказалась о гибели соведущего

@leratv
Телеведущая Лера Кудрявцева высказалась о гибели своего коллеги по шоу "Звезды сошлись" Александра Колтового. Он погиб при крушении самолета в Подмосковье.
Кудрявцева рассказала, что еще вчера вечером они вместе записывали программу, а сегодня его не стало.

"Я отказываюсь в это верить, до меня не доходит, что такое возможно, руки трясутся и слезы из глаз", — написала телеведущая.

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Караулова рассказала о травле

@yulianna_karaulova
На странице певицы появился пост, в котором она призналась, что в детстве вовсе не была популярна и страдала от травли одноклассников. В школе Юлианна была изгоем, ее травили и унижали.
По словам звезды, одноклассники превратили ее жизнь в настоящий ад, и о том периоде она до сих пор вспоминает с содроганием.
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"Ну какой Сочи": Собчак осудили за отдых в Дубае

@xenia_sobchak
Телеведущую Ксению Собчак раскритиковали в Сети за отдых в Дубае. Она опубликовала фото в своем Instagram-аккаунте.

«Ребят, ну какой на х**н «Сочи»?!?! Только хардкор, только Дубай и любимый отель!» — подписала снимок телеведущая.

Подписчики обвинили Собчак в двуличности.
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«У меня и времени нет, чтобы раздеваться»

@glukozamusic
Наталья Ионова рассказала в интервью корреспонденту «АиФ», как относится к тому, что подписчики часто ругают ее за откровенные наряды.
Певица отметила, что не будет лукавить и говорить о том, что ее раздражает повышенное внимание к собственной персоне. Наталья призналась, что рада тому, что о ней говорят и вовсе не обижается на критику в свой адрес. Разумеется, гораздо приятнее получать похвалы, говорит певица, но и на негативные комментарии тоже реагировать нужно адекватно.
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Видео дня. Что будет с телом, если каждый день качать пресс
Женский форум
Звёзды , Ульяна Синецкая , Наталья Ионова , Константин Меладзе , Ксения Собчак , Лера Кудрявцева , София Тарасова , Аргументы и Факты
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