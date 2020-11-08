Бывший муж Борисовой ответил на обвинения в избиении

«Факт остается фактом. Сорокалетний мужчина избил девочку-подростка. Она мне говорит: «Я прославлюсь как Шурыгина. Только ее изнасиловали, а меня избили». Она навзрыд плакала. Кричала, что папа ее избил. Он сказал, что она одета как бомжиха. Кричал, что поправилась. И стала вся в мать — распущенная, развратная. А потом он сказал, чтобы она убирала за своей собакой. Выхватил ремень, повалил ее и стал бить. Бабушка там была. Она сказала, что надо уйти в другую комнату, чтобы отец воспитывал дочь. Избивать ребенка ногами и бить ремнем — последнее дело. Не повод ее колотить, если она покрасила волосы»,