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Беременность

«На мне деньги зарабатывает»: бывший муж Борисовой высказался после обвинений в избиении 

Teleprogramma.pro и ещё 1 3 часа назад
Бывший муж Борисовой ответил на обвинения в избиении
Фото: Teleprogramma.pro
Бывший муж телеведущей Даны Борисовой бизнесмен Максим Аксенов в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ заявил, что она выдумала всю историю с избиением их общей дочери Полины. Полина Аксенова. Фото: кадр из программы "Ты не поверишь!"

«Если верите Дане, то продолжайте верить. Она на мне деньги зарабатывает. И втягивает ребенка в свои бредни. Это самое ужасное. Пока суды, к сожалению, на стороне матери. Она наркоманка, со всякими психическими болезнями. У меня с ребенком хорошие отношения. Не переживайте».

Максим Аксенов Ранее Дана Борисова обвинила бывшего мужа, что он бьет их тринадцатилетнюю дочь. Она даже обращалась в полицию по этому поводу.

«Факт остается фактом. Сорокалетний мужчина избил девочку-подростка. Она мне говорит: «Я прославлюсь как Шурыгина. Только ее изнасиловали, а меня избили». Она навзрыд плакала. Кричала, что папа ее избил. Он сказал, что она одета как бомжиха. Кричал, что поправилась. И стала вся в мать — распущенная, развратная. А потом он сказал, чтобы она убирала за своей собакой. Выхватил ремень, повалил ее и стал бить. Бабушка там была. Она сказала, что надо уйти в другую комнату, чтобы отец воспитывал дочь. Избивать ребенка ногами и бить ремнем — последнее дело. Не повод ее колотить, если она покрасила волосы»,

— говорила Борисова.
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