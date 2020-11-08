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Беременность

Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии 

Мира Маркина 3 часа назад
Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии
Фото: @glukozamusic
Муж Натальи Ионовой, больше известной под псевдонимом Глюкоза, бизнесмен Александр Чистяков рассказал, что их дочь выгнали из элитной гимназии. Об этом сообщает НТВ.
По словам Чистякова, 13-летнюю Лиду исключили из школы "за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна". Вдобавок ко всему родителям девушки огласили данное решение за неделю до начала учебного года.
Однако проблему удалось решить быстро: сейчас Лида учится в одной школе вместе с внучкой Ларисы Долиной. Это же учебное заведение окончила дочка Михаила Ефремова Анна Мария.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Глюкоза высказалась о критике.
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