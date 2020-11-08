Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии 

Муж Натальи Ионовой , больше известной под псевдонимом Глюкоза, бизнесмен Александр Чистяков рассказал, что их дочь выгнали из элитной гимназии. Об этом сообщает НТВ.

По словам Чистякова, 13-летнюю Лиду исключили из школы "за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна". Вдобавок ко всему родителям девушки огласили данное решение за неделю до начала учебного года.