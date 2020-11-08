Дочь Глюкозы выгнали из элитной гимназии 

Муж Натальи Ионовой, больше известной под псевдонимом Глюкоза, бизнесмен Александр Чистяков рассказал, что их дочь выгнали из элитной гимназии. Об этом сообщает НТВ.
По словам Чистякова, 13-летнюю Лиду исключили из школы "за характер, за нарушение дресс-кода, за то, что она неординарна". Вдобавок ко всему родителям девушки огласили данное решение за неделю до начала учебного года.
Однако проблему удалось решить быстро: сейчас Лида учится в одной школе вместе с внучкой Ларисы Долиной. Это же учебное заведение окончила дочка Михаила Ефремова Анна Мария.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что Глюкоза высказалась о критике.