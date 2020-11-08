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«Грозит 15 суток ареста»: сын Жасмин накопил штрафов 700 тысяч рублей 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Сын Жасмин накопил штрафов на 700 тысяч
Фото: Teleprogramma.pro
Старший сын певицы Жасмин от первого брака 23-летний Михаил Семендуев накопил штрафов ПДД на семьсот тысяч рублей. Сейчас его ищут судебные приставы. Всего за ним числится 567 неоплаченных штрафов. Все за превышение скорости и парковку в неположенном месте. Причем столько штрафов скопилось всего за полтора года.
Сама Жасмин души не чает в наследнике.

«С девушками он меня пока не знакомит. Я сказала, что жду жену, а что там у него происходит меня не беспокоит. У него есть квартира. Папа им занимается плотно. Он самодостаточный молодой человек. Сама я с его отцом не общаюсь».

Между тем юристы рассказывают, что ждет сына Жасмин.

«Ему грозит арест транспортного средства. Потом счета все арестуют. Приставы имеют право прийти к нему домой и арестовать все имущество. Он не сможет выехать за пределы России. Также его могут арестовать за 15 суток».

Ранее представитель Семендуева говорил, что мужчина в ближайшее время покроет все задолженности. То, что он полтора года не заботился штрафами представитель объяснил «некоторыми трудностями».
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