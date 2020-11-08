Будни Анастасии Заворотнюк

Уже полтора года Анастасия борется с онкологическим заболеванием. Сейчас у нее ремиссия, она находится дома в кругу близких. «Телепрограмма» выяснила, как теперь устроена жизнь актрисы.

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Резкие слова Макеевой

Стоит отметить, что в конце октября возник неприятный момент, нарушивший душевное равновесие Насти и ее близких. Актриса Анастасия Макеева в интервью для одного из шоу на YouTube, рассказывая о своих неудачных попытках ЭКО, вдруг заявила:

«Я, конечно, боюсь, но все равно буду это делать, потому что это единственный шанс… Думала о суррогатной маме. Насколько я помню, у Насти Заворотнюк было суррогатное материнство, но это не сильно ей помогло. Кто-то умрет от рака, но родит ребенка, кто-то не родит вообще. Я отношусь к этому фатально: как будет — так будет».

Друзья Заворотнюк были возмущены таким заявлением Макеевой, которая не входит в близкий круг общения семьи и так резко говорит о тяжелых болезнях и смерти. Тем более Анастасия рожала Милу сама — девочка появилась на свет в клиническом госпитале Лапино.

Через пять месяцев после родов Настя рассказывала, что никаких проблем со здоровьем не было. Принимая решение о третьем ребенке, она обошла ряд докторов:

«Прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо».

Первые сложности со здоровьем у Заворотнюк начались примерно через семь месяцев после родов, сейчас идет борьба за жизнь с глиобластомой — злокачественной опухолью головного мозга.

Актриса сейчас находится в ясном сознании. Конечно, у актрисы произошли изменения внешности, которые неизбежны после курсов лечения от онкологии.

Заворотнюк прошла и через традиционные способы борьбы с опухолью, планируется использование новейших методов борьбы с недугом. Настя следит за новостями, по телефону общается с друзьями, любит поговорить со своим батюшкой. Недавно она связалась с Андреем Малаховым — хотела выйти по телефонной связи в эфир программы «Привет, Андрей!» во время съемок выпуска к дню рождения Николая Баскова . Звонок, к сожалению, сорвался, но Николай выразил мысли и чувства многих поклонников актрисы:

«Я хочу Насте от всего сердца пожелать самого главного и сказать ей, что она нужна. Она нам нужна — красивая, зажигательная, яркая, всегда жизнерадостная. Если люди, которые борются с тяжелым недугом, не опускают руки и ставят перед собой определенную цель, то, бывает, случаются великие чудеса».

Очень хочется, чтобы и в жизни Анастасии подобное чудо случилось.