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«Любимые дочки»: Николаев обнародовал редкое фото с американской и русской наследницами 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Николаев обнародовал редкое фото с наследницами
Фото: Teleprogramma.pro
60-летний Игорь Николаев — счастливый отец двух дочерей. Первая наследница Юлия родилась на свет в его первом союзе с Еленой Кудряшовой, одноклассницей и первой любовью.
Брак маэстро продержался с 1978-го по 1991-й год. В настоящий момент его бывшая жена и 42-летняя дочь живут в Майами. Наследница исхитряется совмещать две профессии — врача и композитора.
В 1992-м году народный артист женился на Наташе Королевой, прожив с ней 9 лет. Но детей в этих отношениях не было. А вот третья жена композитора Юлия Проскурякова вновь осчастливила Николаева ребенком. Веронике сейчас пять лет, и она уже пробует не только петь, как ее мама и папа, но писать музыку со стихами.
Несмотря на разницу в возрасте в 37 лет обе дочки музыканта отлично ладят и очень любят друг друга. Каждый год Ника приезжает в гости к сестре в Майами и регулярно получает от нее посылки с подарками. Увы, но в этом году из-за пандемии встреча родственниц отложилась на неопределенный момент, о чем народный артист сообщил в личном блоге. Однако на фотоколлаже он смог воссоединить своих наследниц.

«Мои любимые дочки. Какая же разная у них осень, и как же они друг по другу скучают!»

— подписал он кадр.
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